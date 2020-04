Instalan el primero de cuatro túneles sanitizantes en Centro Histórico

Nayeli García

Irapuato.- Del 10 al 25 de octubre podría llevarse a cabo la Feria de las Fresas en su edición 2020, si las disposiciones sanitarias ante la pandemia del Covid-19 lo permiten, comentó el integrante del patronato, Efraín Ortiz.

El Patronato de la Feria de las Fresas ha abierto las pláticas con los proveedores y la empresa ‘Los Caballos’, quien tiene a su cargo la concesión de este evento irapuatense, a fin de establecer nuevas fechas y tratar de rescatar la mayoría de los eventos que se anunció habría en la feria.

“Va a depender de las indicaciones sanitarias en función de los espectáculos masivos, de que tanto se permita la congregación de personas y va a depender del análisis económico que se vea en conjunto con el municipio, la misma agenda del Inforum, pero principalmente de las indicaciones sanitarias de qué tanto pueda haber eventos masivos con alta concentración de personas”, dijo Ortiz.

Participantes seguirían

Aceptó que no es una garantía que la feria se lleve a cabo en octubre, pero sí es una fecha tentativa, y para la cual tanto comerciantes como algunas de las variedades no han mostrado inconveniente para volver a participar en la edición 2020, siete meses después de la fecha que se tenía todo planeado.

“Por el momento no hemos encontrado algo en contra en ese sentido, la gran mayoría de los comerciantes no tienen inconveniente en que sea en esa fecha como todos los eventos que estaban programas se han ido recorriendo no hemos tenido mayor problema”, compartió.

Aunque, de poder llevarse a cabo eventos masivos para ese tiempo, Efraín Ortiz dijo estar consciente de que la fecha podría empalmarse con el Festival Internacional Cervantino, sin embargo, están planeando empatar algunos eventos para favorecer la afluencia de personas, y poder traer eventos a la ciudad de Irapuato, al recinto de la feria.

En cuanto a la empresa ‘Los Caballos’, comentó que no han tenido inconvenientes y pese a la cancelación no les fue requerido algún reembolso o penalización en contra del patronato y por el contrario fueron conscientes de lo sucedido e incluso están apoyando a los ‘juegueros’ que tuvieron que quedarse en las instalaciones del Inforum tras la cancelación del evento.

“Es una opción que estamos analizando, sin embargo no es una garantía porque vamos a depender de las indicaciones sanitarias y los factores económicos que se vayan presentando, pero hasta ahorita es lo que más cercano tenemos a una fecha del 10 al 25 de octubre”, compartió.

