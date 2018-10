Instalan castillos en Camino a Marfil

Familia regia presume ser propietaria de los terrenos; los supuestos dueños afirmaron que quieren proteger sus tierras de basura y escombro

Catalina Reyes

Guanajuato.- La ciudadana Silvia León León, vecina del Camino Antiguo a Marfil, denunció que el sábado 28 contó 55 orificios sobre el camino que se cavaron en su orilla y que abarcan una extensión grande, según afirmó. En algunos de ellos ya se construyeron castillos.

“Algo está pasando y queremos claridad, porque si es camino, es camino con derecho de vía, y la cercanía del río que es federal”, afirmó.

“La semana pasada una integrante del grupo Guardianes del Camino Antiguo a Marfil, reportó cinco orificios que estaban a la orilla de este camino e informaron albañiles que la familia Acevedo se dicen los dueños, referencia que también se encuentra en un letrero de uno de esos castillos”.

Esta situación se comunicó el viernes al Municipio y mandaron inspectores de Desarrollo Urbano, aunque ayer la ciudadana desconocía el resultado de dicha inspección.

“El asunto es que están (los orificios y los castillos) pegados a las curvas peligrosas y al camino, presumiendo que no están respetando el derecho de vía. No tenemos aún claro para qué será. Hoy nos reportan que están metiendo castillos en los terrenos.”

“No sabemos qué sea, no tenemos conocimiento”, pues no han tenido contacto directo con Desarrollo Urbano, afirmó Silvia León León.

Son terrenos privados

En uno de los castillos está un letrero que dice, ‘Propiedad privada, familia Acevedo Ramos, informes’ y da teléfonos de Monterrey. correo habló a esos números y contestó la señora María de Lourdes Acevedo Ramos, quien afirmó que su familia es dueña de esos terrenos y que los castillos los pusieron para proteger el camino de tanto tiradero de escombro que hay.

“Somos propietarios de esos terrenos, no sé si hay algún problema, ahorita es sólo para proteger las áreas, están metiendo mucho escombro, se está metiendo gente que no es de ahí. La familia Acevedo somos los propietarios de esos terrenos. Yo estoy protegiendo mis terrenos para que no tiren escombro pues las autoridades no ponen remedio. Seguridad Pública no protege, incluso hubo casos de violaciones allí. Mis padres fueron los fundadores de Marfil”.

La señora María de Lourdes Acevedo Ramos, dijo que vive en Monterrey y en Marfil.

Se le preguntó varias veces si van a colocar mallas o alambrada para cercar el terreno y no respondió.

-¿Para qué es o con qué fin me pregunta?, reviró la respuesta.

-Porque se quejan los vecinos de esta colocación.

-Díganme quiénes son esos vecinos, dígame su nombre.

-Yo no le puedo dar el nombre. Además son varios, son una organización.

-Pues júntemelos a todos para reunirme con ellos.

-Yo no puedo hacer eso.

-Que den la cara, que no se anden escondiendo, que no hagan llamadas y luego cuelguen el teléfono-, demandó la señora.

*EZM