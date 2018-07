Insta gobernador a revisar implicación policiaca en delitos

Afirma que existen indicios de algunos casos, pero no todos en donde expolicías y hasta familiares están involucrados

Manuel G. Gallegos

Purísima del Rincón.- El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez, señaló que hay indicios, “en algunos casos, no en todos”, de que policías o expolicías y familiares de éstos se encuentran involucrados con el crimen organizado, por lo que hay que revisar cuáles sí están implicados y cuáles no.

Lamentablemente, no podría decir que todos, pero algunos casos, por los indicios, apuntan a ello” Miguel Márquez Márquez, Gobernador de Guanajuato

Durante una visita a este municipio, se cuestionó al gobernador sobre los ataques a policías o a exelementos y sus familiares, como el ocurrido en la comunidad de La Araña, en el municipio de Irapuato, al que respondió que en este caso “el hijo está involucrado (con el crimen organizado)”.

Analizan caso de secuestrado

También precisó el mandatario estatal que este caso en particular, en cuanto al familiar que presuntamente fue secuestrado, ya se analizó en la reunión de ayer, en el C5i, del Grupo de Coordinación Guanajuato, ubicado en Silao.

Agregó que “lamentablemente, no podría decir que todos, pero algunos casos, por los indicios, apuntan a ello”. Sostuvo que en la reunión del Grupo de Coordinación se discutió que los agentes que no hayan hecho el examen de control y confianza no deben ser parte de la corporación.

“Y aunque tengan su control y confianza, si se tiene alguna información de que no sean policías leales, comprometidos con la institución, que se les dé de baja”, manifestó el gobernador.

Y finalmente, recomendó a los alcaldes poner más atención a sus policías municipales.

