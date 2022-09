El alcalde Alejandro Navarro reveló que despidieron a tres inspectores que cobraban ‘moches’ para omitir actualizaciones en el predial

Alejandro Sandoval

Guanajuato.- El alcalde Alejandro Navarro reveló que su administración despidió a tres inspectores de Desarrollo Urbano por cobrar ‘moches’ a propietarios de inmuebles que construían sin el debido permiso.

El tema saltó luego de que se le preguntara si habrá nuevos impuestos para el próximo año y sobre las acciones que emprenderá su administración para hacerse de más recursos.

Al respecto, el presidente aclaró que no habrá nuevos impuestos, pero que sí continuarán con la actualización del predial en 30 mil inmuebles. Esto les permitirá una recaudación de 20 millones de pesos, recalcando que desde hace 11 años no se actualizaban las cuentas.

“Y había muchos de estos que se quejan de repente y se organizan por allá del fraccionamiento Arquitectos, por allá de Pozuelos, por allá de Cerrito de Marfil, los que tiene billete, los que tienen ‘biyuyo’, que siempre tienen amigos y que habían hecho su asador, su cuartito extra, su segundo piso y no lo habían reportado a Desarrollo Urbano, entonces, seguía pagando una ‘casononona’, mil 800 o 2 mil pesos de predial ¿no? Por supuesto porque le daban los 500 pesitos o mil pesitos al inspector de Desarrollo Urbano. Que por cierto, corrí a tres rateros, tres pillos, ‘raterazos’ que se dedicaban a pedir moche por el tema de la obra”, expresó.

Dirección de Desarrollo Urbano en Guanajuato capital. Foto: Especial

Sin precisar más detalles, el alcalde agregó que los despidieron la semana pasada.

“No puedo decirles los nombres, pero eran tres ‘raterazos’, y bueno, ya les dimos cuello a estos canijos. Estas casas no estaban actualizadas y es lo que hicimos. Si saben de alguien que esté haciendo ‘fregaderas’, si saben de alguien que esté picándoles los ojos, mejor avísennos, por favor, porque luego se les hace fácil 500 pesos, pero a ese ‘canijote’ no se lo van a quitar de encima cada dos o tres meses, y les va a salir más caro que si van y se actualizan. No les vamos a cobrar multa de todos los años pasados, y mejor háganlo así”, completó.

Guanajuato necesitaba más orden

En entrevista, se le preguntó sobre la frase: ‘Lo que Guanajuato necesita’, que es el eslogan de su informe de gobierno, que se realizará el próximo lunes 26 de septiembre.

“Guanajuato necesitaba desde 2018 más orden, más seguridad, mayor empleo, mayor ordenamiento territorial y más oportunidades para todos, y nosotros quisimos ponerle slogan en en este 2022: ‘lo que Guanajuato necesita’, porque todavía faltan dos años de gobierno, y lo que necesitaba era parte de lo que hemos venido haciendo, como los 320 comités vecinales, como el tema de contratar más policías, de subirles el sueldo un 60 por ciento más de lo que ganaban cuando llegamos en 2018, que tengan más equipamiento, que haya más oportunidades de desarrollo económico, por eso el juego de palabras lo que Guanajuato necesita y lo que necesitaba”, explicó.

El alcalde apuntó que para el 2023 tiene proyectado entregar a la gente algún tipo de beca o apoyo para que puedan iniciar su negocio. También destacó que continuará con la entrega de calentadores solares que generan no solamente ahorros a las familias capitalinas, sino un cuidado del medio ambiente.

