Insisten vecinos de Cañada de Bustos que el camino que les bloquearon es de uso público

María Espino

Guanajuato.- Con 4 homicidios dolosos registrados en menos de dos días en la capital, Samuel Ugalde García, Secretario de Seguridad Ciudadana, presume que la tasa de estos actos delictivos va a la baja y aunque no precisó cifras aseguró que a la fecha se registra un 23% menos en comparación con el 2019.

Lo anterior lo manifestó el funcionario de seguridad municipal al ser cuestionado por las ejecuciones a mano armada ocurridas durante el fin de semana en distintos puntos de la ciudad y el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en un camino de terracería de la comunidad Los Nicolases, en los límites entre la capital y la ciudad de Irapuato.

A ser cuestionado sobre los ataques ocurrido la madrugada del domingo y la noche del mismo día en los que dos hombres y una mujer fueron ultimados a balazos, Ugalde García se limitó a decir que los tres casos están siendo investigados por la Fiscalía General del Estado, con la que dijo están colaborando y le han entregado todas evidencias que hay para que esclarezcan los hechos.

“Se está trabajando con la fiscalía más allá de datos, testimonios y de más que podamos tener se proporciona a la fiscalía para que en determinado momento lo resuelvan (…) a nosotros también nos interesa saber cómo se está llevando esa línea, ver como se está llevando esa investigación, y para no entorpecer esas investigaciones todos los datos se les da a ellos (Fiscalía)”.

Ugalde también mencionó que han intensificado los operativos de prevención y vigilancia en distintitos puntos de la capital, resaltando los recorridos en comunidades rurales principalmente en los límites con Irapuato y Silao.

El funcionario expresó que la Secretaria de Seguridad Ciudadana a su cargo mantiene trabajo coordinado con autoridades de seguridad Federal y Estatal con el objetivo de deben reforzar la operatividad y las investigaciones encaminadas a determinar de dónde proviene los actos de violencia que han estado aconteciendo en la capital, tales como los recientes ataques armados en donde hombres y mujeres han muerto.

Samuel Ugalde comentó que la ola de violencia que se vive en varios lugares no es exclusiva de otras localidades ya que la ciudad de Guanajuato “no es una isla” y no está exento de que ocurran, sin embrago presumió que en comparación con el 2019, en el mismo periodo se registra una baja de un 23% en la comisión de homicidios dolosos, aunque no refirió cifras.

“Al final de cuentas no estamos en una isla, ya lo he mencionado, no estamos exentos; sobre todo en comunidades cercanas a Silao, cercanas a Irapuato que es en las que estamos trabajando, se han hecho operativos en esa situación (…) tenemos que seguir trabajando y coordinar con la Fiscalía el trabajo”.

Finalmente dijo que para disminuír los actos delictivos es necesario mantener las acciones de prevención, inhibición de violencia y temas de seguridad ciudadana como la atención oportuna de adicciones y resaltó que la tarea de prevención inhibe la comisión de delitos pero es algo que también acarrea violencia.

