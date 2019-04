Insisten que merecían descuento del agua

Salvador Sánchez comentó que es porque cuenta con un sistema de tratamiento, Beatriz Manrique y Bárbara Botello afirman que se trató de grandes fugas en sus domicilios

León.- El presidente del consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), Jorge Ramírez, informó que los mil 443 millones 795 pesos que el organismo ha realizado en descuentos en los últimos nueve años son estímulos comerciales que se les da a las industrias pues los empresarios y organizaciones realizan procesos para regresar el agua con calidad para su tratamiento, y así justificó los descuentos.

Jorge Ramírez refirió que existen tres tarifas diferentes industriales, las cuales brindan la posibilidad de empresas entreguen las descargas con ciertas características, es decir menos contaminadas. Esta serie de estímulos están automatizados en el sistema, “nadie en el sistema de Sapal mete mano para que se generen esos descuentos, son descuentos comerciales que se les brinda a las industrias”, refirió.

Resaltó que el 77% son estímulos para las empresas por realizar procesos para el tratamiento más expedito y mejor, mientras que el 23% restante son ajustes que se dan a la población en general, “es en donde sedan fugas y el usuario no se fija que hay una fuga y llega el recibo, y está acostumbrado a pagar menor y llega de dos mil, cuando reclama que no consume esa cantidad de agua se manda una cuadrilla técnica a las casas y se verifica que pasó y en función de esa determinación el departamento comercial, ofrece un ajuste de los metros cúbicos”, explicó.

En el caso del regidor, Salvador Sánchez, explicó que tiene tres cuentas industriales, donde tiene un servicio con ‘ciertas características’ donde las descargas las realiza mediante un proceso con características mejores, lo que refleja en el sistema estímulos y por ello el descuento, informó Jorge Ramírez.

No soy un delincuente

Salvador Sánchez comentó que no es un descuento el que le hace, pues es acreedor a un derecho que el mismo organismo planteó para las empresas que cuenten con procesos para tratar el agua.

“Es un incentivo que otorga Sapal para las empresas, pero para todas las empresas no nada más a mi empresa, en todas las empresas que tienen procesos de tratamientos de aguas residuales, empresas que se encuentran en fraccionamientos industriales (…) se hizo una evaluación de instituciones externas sobre las descargas”, explicó.

El funcionario municipal no recordó la fecha cuando inició con este proceso de estímulos, pero refirió que está participando en favor del medio ambiente, y no como un delincuente.

Reportan fugas

La diputada federal del PVEM, Beatriz Manrique, explicó que los 20 mil 478 pesos que le fueron descontados por la paramunicipal se debió a un cobro indebido por el servicio, y en su momento hizo el reclamo.

“El único asunto que yo vi en Sapal fue hace años por un cobro indebido en mi casa. Que no es una mansión con jardines. Es todo lo que puedo decirte porque de eso han pasado años. Te estoy hablando de más de 5 años”, declaró.

Por su cuenta, la ex diputada del PRI y ex alcaldesa Leonesa, Bárbara Botello, destacó que el descuento de 51 mil 713 pesos de agua, se debió a una gran fuga que tuvo en su casa.

“Hubo una fuga que estuvo ahí y que no fue detectada. Por eso fue que se hizo un descuento. Es un descuento al que cualquier ciudadano tiene derecho. Es importante que se revise el motivo, que no se le condone a nadie el agua, porque son servicios que estamos todos obligados, pero también hay derechos a que se revise cuando hay exceso o esté mal el medidor. No me están descontando el servicio para nada, se pagó el servicio. Hubo una fuga y estaba mal el medidor”, dijo.

Asimismo el contralor municipal del ayuntamiento de León, Leopoldo Jiménez Soto, comentó que se iniciará un proceso de investigación por parte de los descuentos que se otorgaron por parte de Sapal y posteriormente vendrá una tercera etapa que corresponde a las responsabilidades administrativas.

* Con información de Daniel Vilches, Jessica de la Cruz y Jazmín Castro

