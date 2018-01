Insiste Márquez a municipios en reforzar seguridad

Policías militares tendrán tareas específicas, no sustituirán a los cuerpos de seguridad municipal, les reitera

No han bajado homicidios en Salamanca pese al Mando Único

Nayeli García

Irapuato.- Los tres mil 2000 policías militares que llegarán el próximo mes a Guanajuato no sustituirán a las policías municipales, sino que trabajarán en base a tareas específicas signadas en un convenio previo, advirtió el gobernador Miguel Márquez Márquez, e insistió a los gobiernos locales a que refuercen sus cuerpos de seguridad.

“Ha sido claro el Ejército y nosotros, no viene a sustituir las policías municipales, sería un error si piensan en ello, no estarán de manera definitiva en un municipio podrán estarse trasladándose a otro, no habrá una cuota para estar de manera permanente en un municipio”

Comentó que para este año las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato contará con 800 nuevos elementos con lo que cerrará su administración con 4 mil uniformados, siendo que inició el sexenio con sólo mil 200.

“Insisto, los municipios siguen con los mismos policías o menos, no han incrementado. Es un esfuerzo un apoyo que estamos brindando y los municipios deben aplicarse más”, llamó el gobernador a los municipios.

El gobernador Miguel Márquez Márquez atribuyó el retraso en el inicio de operaciones de la Brigada Militar a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) busca una fecha especial en donde puede estar presente el presidente Enrique Peña Nieto o a una falta de recursos para terminar la obra.

En la visita realizada el 20 de diciembre del año pasado, el cuartel se encontraba casi al 100%, por lo que puede ser utilizado, comentó Márquez, quien incluso señaló que gobierno del estado aportó más de los recursos comprometidos al inicio de la construcción y va a cerrar con más de 350 millones de pesos.

Guanajuato podría ser el primer estado en la República en aplicar la Ley de Seguridad Interior al signar un convenio con el Ejército Mexicano para que intervenga la Policía Militar en las calles guanajuatenses.

Aunque el gobernador Miguel Márquez aseguró que la petición de intervención del Ejército en el estado se dio antes de la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, reconoció que el Estado y la Sedena firmarán un convenio en donde especifiquen las actividades que podrá realizar la Policía Militar en el estado, tomando en cuenta, dijo, esta normatividad.

El general comandante de la XVI Zona Militar, Juan Manuel Díaz Organitos, compartió que aún no se tienen definidas las tareas específicas que quedarán plasmadas en el convenio, pero estará enfocado al trabajo de coordinación que se viene dando en las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, pero ahora con un respaldo legal que era la petición que se hizo desde hace tiempo.

“Las misiones son muy claras y lo establece la ley orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea, la primera es defender la integridad e independencia de la nación y la segunda garantizar la ley seguridad interior que ahí podemos establecer lo que hacemos con otros niveles de gobierno”, declaró el general.

Por su parte el secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera puntualizó en que el estado no será militarizado con llegada de la Policía Militar, y sólo vendrá a reforzar el tema de seguridad en Guanajuato, pues es una réplica del modelo aplicado en Nuevo León, y no como tal la aplicación de la Ley de Seguridad Interior en el estado.

Agregó que la Policía Militar reforzará el trabajo de los municipios y corresponde a ellos, estar reforzando a sus cuerpos de seguridad pública.u

“Michoacán no le llega ni a

los talones a Guanajuato”

Nayeli García

Irapuato.- el gobernador Miguel Márquez Márquez comentó que “Michoacán no le llega ni a los talones a Guanajuato”, ante la comparativa de que el estado ya era más peligroso que su estado vecino Michoacán.

“Guanajuato es un estado que tiene progreso, es un estado que cerramos un crecimiento del 5%, es un estado que no tiene deuda, un estado bien comunicado y la verdad las comparaciones no son buenas, pero la verdad no nos llega ni a los talones”, defendió el gobernador Miguel Márquez Márquez.

El Ejecutivo del estado dijo no querer entrar en comparaciones, pues es algo que no le interesa y que mejor se dedica a trabajar por Guanajuato.

Aseguró que Guanajuato es de los estados que de manera más puntual entrega información al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, para hacer el contenido de la información.

PGJE responsable de aclarar supuesto ‘maquillaje de cifras’

Ante el supuesto ‘maquillaje de cifras’ detectado en la ciudad de León al no verse reflejados casos de secuestros y otros delitos puestos a disposición de la Policía Municipal ante el Ministerio Público en las estadísticas nacionales, el gobernador señaló a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato como la responsable de esclarecer la situación.

Dijo que el procurador Carlos Zamarripa Aguirre es el que puede dar más detalles de la parte técnica del envío y recepción de esa información.

Nuevo estadio en León

El gobernador Miguel Márquez Márquez no descartó que gobierno del estado apoye para la construcción de un nuevo estadio de futbol en la ciudad de León.

Al ser cuestionado sobre su intervención en la compra de terrenos en León, para este fin, el Ejecutivo del estado, respondió: “no hay nada definido, cuando esté definido y claro todo le estaremos dando la información. Hasta que no tengamos todo definido le haremos llegar la posibilidad y pero sí estamos viendo la posibilidad, eso sí les puedo adelantar que sí estamos viendo la posibilidad”.

Sin querer más detalles, Márquez comentó que gobierno del estado sí estaba comprando terrenos en León, pero no quiso confirmar si eran o no para el estadio, sólo se limitó en decir que era para diferentes fines tanto educativos, de salud y otros temas.

A disfrutar a la familia

Márquez aseguró que concluirá su sexenio al frente del mismo y cerrando obras pendientes, y no pretende buscar otro cargo de elección popular, como lo es una posible senaduría.

“No, yo no voy, yo iba hasta arriba y si no aquí me quedaba y aquí me quedo (¿dirigencia?) tampoco, aquí me quedó a cerrar gobierno del estado”, dijo.

Pero no descartó que en el futuro y una vez que termine su gubernatura, busque otro cargo político; pero por el momento mencionó que quiere disfrutar a su familia.

MEJZ*