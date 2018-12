Insiste AMLO en no calumniar en redes como ‘neofascistas’

Al ser cuestionado sobre rumores en redes sociales que lo responsabilizan a él y al gobierno federal de haber estado involucrado en el accidente de helicóptero de la gobernadora de Puebla, el presidente llamó a esos opositores “ridículos, fanatistas, provocadores”

México.- “Queremos, por el bien de todos, principalmente de los familiares de las víctimas, actuar con mucha seriedad y que se tenga un dictamen responsable y creíble, que no deje motivos a dudas”, aseguró hoy el presidente Andres Manuel López Obrador, al disponer hoy en conferencia que se conocerá toda la verdad sobre el accidente del helicóptero en el que fallecieron la gobernadora de Puebla, Martha Érika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle, por lo que no se ocultará “absolutamente nada, se tiene que saber qué fue lo que originó la tragedia”.

Al ser cuestionado sobre rumores en redes sociales que lo responsabilizan a él y al gobierno federal de haber estado involucrado en el accidente con el hashtag #AMLOASESINO, López Obrador asegura que son ‘neofascistas’ porque odian, actúan con fanatismo, no se limitan a hacer daños morales. Afirma que no los tiene identificados a cada uno, pues la mayoría de ellos son robots, y que además son anónimos, algo que es muy común en las redes sociales.

Pide a opositores que “dejen de hacer el ridículo” y sean más responsables tras conocer que son ellos quienes movilizan a ‘bots’ y publicaciones en redes sociales que responsabilizan al gobierno federal del accidente ocurrido. Se sorprende de que se ‘atrevan’ a realizar una campaña de desinformación y manipulación, en tiempos como estos en donde cada ciudadano es un informador, y sabe que esto se les va a revertir.

Espera que con esto se aprenda que él no tiene qué defenderse, porque lo defienden millones de mexicanos. También llama a los medios a seguir vigilando estos ‘bots’ para ver si se “va limpiando de estas lacras” en los días siguientes, pues espera que sus opositores se dejen de estas prácticas del pasado.

En una demostración moral, López Obrador dice que ellos siempre “se portan bien”, como poder, como partido, como grupo social. “Cero odios, amor al prójimo”, dice, pues es importante para poder ser felices.

Por todas las razones anteriores, el presidente decidió no acudir al homenaje luctuoso que se hizo de la gobernadora y su esposo, pues “los conservadores” crearon un ambiente poco propicio y para él lo prudente fue no acudir y no caer en ninguna provocación.

Sobre la crítica social de luto por la muerte de políticos mientras hay miles de muertos en todo el país, promete mañana dar información sobre el sistema de información que se iba a adquirir para este respecto.

