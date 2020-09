Insiste alcaldesa en tema de seguridad

Cuca Domínguez

Salamanca.- El presidente de la comisión de Seguridad en el Ayuntamiento, Víctor Hugo Rueda Olmos manifestó que la desaparición del programa de Fortalecimiento a Seguridad (Fortaseg) como se propone a partir del 2021 en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF 2021), es un retroceso y es muy lamentable porque las corporaciones policiacas dejarán de tener recursos para equipos, capacitaciones entre otros.

“Me parece muy preocupante, muy lamentable porque se debilita, se sacrifica a las instituciones municipales e incluso al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que había logrado establecer una estructura institucional y darle fortaleza a los municipios y a las policías en equipamiento, infraestructura y capacitación y eso se debe de atender, nuestros legisladores deben hablar en términos de la defensa de este recurso que es muy necesario para el fortalecimiento de las instituciones en materia de seguridad pública”, dijo.

“Afortunadamente, gobierno del estado -con una visión estratégica- está destinando al parecer, un fondo para poder sostener o contener una situación que va a debilitar al municipio y no solo en Salamanca, si no en el estado y en todo país, (…) no es posible que en ese contexto se vaya a quitar un presupuesto que está destinado a lo que es el fortalecimiento de las instituciones policiales de este país”, afirmó.

Rueda Olmos dijo que al municipio le repercutirá de manera directa, luego de que este año recibió 13.8 millones de pesos y si en 2021 no hay recurso de este programa vendrá en detrimento de la institución policías y debilita al final el trabajo de seguridad.