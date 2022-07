Inseguridad en Salamanca Extorsiones continúan y colonos piden cerrar sus calles

La inseguridad y extorsión en Salamanca ha provocado que ciudadano tomen medidas para resguardarse, mientras otros deciden no denunciar

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La inseguridad en Salamanca ha provocado que habitantes de varias colonias soliciten al gobierno permiso para cerrar sus calles, mientras que los comerciantes en los mercados siguen siendo víctimas de extorsión.

Te puede interesar: Comerciantes de Salamanca aplauden llegada del Ejército; urgen más rondines

Y es que ambas situaciones de inseguridad cada vez se agravan más, por ejemplo, en el tema de extorsión, en lo que va del 2022, la Secretaría de Seguridad Pública solo ha atendido 52 denuncias de este delito.

Así lo señaló el director de la dependencia, el coronel Alejandro Flores Jiménez, quien añadió que dichas denuncias provienen de comerciantes anónimos del mercado ‘Tomasa Esteves’.

“He acudido personalmente al mercado Tomasa Esteves y he platicado con los locatarios, pero ninguno me dice abiertamente una denuncia de este tipo, ese es el problema, tal vez lo comentan, lo manifiestan con los medios de comunicación, pero las veces que he acudido pregunto textualmente y no hay ninguna denuncia en ese sentido”.

Sin embargo, reconoció que el problema existe y como seguridad pública atienden en la medida de lo posible, brindan el apoyo, asesoría y en su caso, acompañamiento al Ministerio Público para que se realice la denuncia formal.

“Reportes tenemos en el 911, 53 llamadas de extorsiones el presente año, y el mes donde se presentaron más denuncias fue en el mes de enero, con cerca de 12, y han ido a la baja”.

Por lo anterior, el coronel hizo un llamado a los ciudadanos para denunciar si son víctimas de este delito.

Inseguridad los obliga a cerrar colonias

Robos, homicidios, casa de seguridad y secuestro, es lo que vecinos de la colonia Las Granjas han atestiguado en los últimos años, por lo que nuevamente solicitaron a las autoridades continuar con el proyecto de bardear y enrejar las calles.

Patricio Silva, presidente de colonos de Las Granjas, abordó al alcalde, César Prieto Gallardo, en una visita a la colonia Aztlán, para solicitarle una audiencia, donde pueda exponer la situación de inseguridad en la zona y que se considere la autorización de cerrar la colonia.

De acuerdo con la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbano, no existe la factibilidad de colocar rejas y bardas al no cumplir con los dictámenes para el permiso, sin embargo, el alcalde dio la instrucción para que se reúnan los representantes vecinales de Las Granjas, con el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores, el próximo lunes.

“Le explicamos al presidente municipal que las bardas las tenemos dentro del límite de la colonia. Las pusimos y tenemos autorización, papeles firmados por la administración pasada de que no hay ningún problema, y así se hizo un estudio con el anterior director de Ordenamiento Territorial, vimos cuáles calles podrían llevar las bardas, las que dan a la primera calle y las del fondo son las que llevan rejas para el caso de emergencia, se corran las puertas”.

De las 100 familias que habitan la colonia, 90 están de acuerdo en tomar esta medida y aportar lo que corresponda. Por ello, requieren de la intervención municipal y que el proyecto se realice con los permisos.

Más noticias:

MD