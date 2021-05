Inseguridad provoca cierre de cadenas hoteleras en Celaya

Foto: Martín Rodríguez

Luz Zárate

Celaya.- Aunque han sido varios los hoteles afectados durante la pandemia del coronavirus, dos cadenas hoteleras ya no volvieron a abrir, pero por los niveles de inseguridad que existen en el municipio.

El presidente de la Asociación de Hoteles, Salvador Gómez, señaló que el hotel Hyatt cerró debido a que la cadena hotelera no quiso que su nombre estuviera relacionado con una ciudad considerada de las más violentas en el país.

El hotel Hyatt Place y Aloft también cerraron sus puertas por los altos niveles de inseguridad y violencia que se viven, pero en el caso del primero decidió retirar su nombre y cerrar para que no se ligara la marca con una zona violenta en el mundo.

“Hay dos hoteles que cerraron porque sus corporativos a nivel mundial vieron que no era viable tener esta marca en el municipio. Me refiero al Hyatt Place que tuvo que cerrar. Tuvimos la reunión con el director de seguridad mundial de la empresa y nos dijo que no querían estar aquí porque su marca se veía muy afectada, aunque no nada más ellos. Tuvimos un impacto bastante fuerte”.

Hace un año, habían cerrado de manera temporal 14 hoteles derivado de la contingencia sanitaria, con afectaciones económicas millonarias.

De un 32% de ocupación hotelera que tenían hasta antes de la contingencia derivada del coronavirus, se llegó a tener sólo un 5%, es decir de 4 mil cuartos que ofrecen los hoteles de Celaya, sólo se tenían ocupados máxima de 200.

Se cerraron 14 hoteles, de los 31 establecimientos afiliados a la asociación y los libres; de los cuales dos cerraron –hasta el momento- de manera temporal, y abrirían cuando las condiciones de seguridad y de salud mejoren.

En Celaya sobresale el turismo de negocios, pero debido a que se han cerrado varias empresas también han dejado de prescindir de los servicios de los hoteles.

Hace un año se dijo que varios fueron por la pandemia, pero hasta ahora se reconoce que también influyó la inseguridad que se vive.

El representante de los hoteleros destacó que la percepción de seguridad en Celaya ha mejorado entre los visitantes, al grado de incrementarse en un 10 por ciento en los últimos 3 meses.

“A raíz de la detención de dos o tres personas que se han llevado a cabo y con la nueva forma de vigilar y de la reestructuración de seguridad pública municipal, la percepción que hemos tenido en las encuestas dentro de los hoteles con los huéspedes de tres meses para acá, ha incrementado el nivel de satisfacción o percepción de seguridad del cliente en un 10 por ciento en comparación con tres o cuatro meses atrás. Sienten que ya hay más seguridad, no se ha erradicado pero se trata de revertir esa percepción hablando bien de Celaya y demostrando que también hay cosas buenas en el municipio”.

