Inseguridad no afecta  al sector restaurantero

Aminoran riesgo de asaltos con medidas preventivas

YADIRA CÁRDENAS

Salamanca.- Los hechos de violencia registrados en el municipio no han afectado hasta el momento a los restauranteros quienes continúan recibiendo a los clientes de manera habitual, sin embargo han tomado medidas preventivas para evitar asaltos y robos, así lo manifestó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Antonio Peña Medrano.

El líder de restauranteros reconoció que el problema que se vive en el municipio es preocupante debido a los homicidios y delitos del fuero común que se han registrado durante los últimos días, sin embargo debe actuarse en coordinación con las autoridades correspondientes para erradicar estos problemas.

Mencionó que hasta el momento no ha bajado el número de comensales y eso les brinda confianza de continuar trabajando arduamente como hasta ahora, “afortunadamente no tenemos un problema económico grave, como todo negocio hay días buenos y malos, periodos en los que ya sabemos que se baja la afluencia de personas, aunque no podemos cerrar los ojos a la situación que se está viviendo no sólo en Salamanca, el problema de seguridad es a nivel nacional”.

Ante esta situación, Antonio Peña Medrano mencionó que los restauranteros han tomado medidas preventivas como la colocación de cámaras, alarmas y en algunos casos hasta seguridad privada, además de estar en comunicación con las dependencias de seguridad.

“Con éstas medidas no podemos decir que hemos erradicado por completo el problema, reconocemos que sí se han registrado algunos robos o asaltos en los negocios y hemos actuado como corresponde interponiendo nuestra denuncia, esto también ayuda a que quienes cometen estos delitos no regresen a las calles”, señaló Peña Medrano.

Destacó que la mejor manera de combatir la inseguridad es la firme unión entre la sociedad y los tres niveles de gobierno, pues se requiere que cada parte asuma su responsabilidad y realice las acciones pertinentes, si alguna de las partes falla se continuarán registrando hechos que lastiman a la sociedad.