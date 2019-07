“Inseguridad es responsabilidad de los tres poderes”

El diputado federal del PAN, Jorge Espadas, aprovechó para criticar a Andrés López Obrador en su atención al crimen y burlarse del Legislativo

Daniel Vilches

León.- Jorge Espada, diputado federal del PAN, descartó que las críticas que se basan en la búsqueda sobre el Poder al que le corresponde asumir la responsabilidad para atender la inseguridad que se vive en Guanajuato, está mal planteada pues un tema en el que participan todos los poderes y niveles de gobierno.

Señaló que la solución está en todas las partes y reconoció que cada Poder, Estado, Federación, Municipio tienen errores que abonan a la impunidad.

“No se le puede achacar esto a ningún nivel de gobierno, esto es responsabilidad de todos. Tenemos la legislación, reformamos el artículo 19 y no es posible que no se aplique porque hay un transitorio mal hecho que nos obliga a legislar otra vez, es responsabilidad de la Policía municipal cuando contaminan la escena del crimen, del Ministerio Público cuando no tiene personal, de la Policía estatal porque no llegan a apoyar a tiempo, y de la Policía Federal porque no hay presencia en el estado”, destacó.

El congresista también criticó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es opaco por no dar información y por no comparecer ante el Legislativo.

“Porque somos buenos y somos decentes no damos información, no van a las comparecencias, se burlan del Poder Legislativo, el mismo presidente cuando sus funcionarios no van dice que andan chambeando y salvando vidas. Este gobierno es de ocurrencias, no respeta las instituciones y en el tema de seguridad urge coordinación”, concluyó.