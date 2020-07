Inseguridad en el estado se deriva de gobiernos panistas: Delegado del PRI

Luis Telles

Valle de Santiago.- La inseguridad que se vive en el Estado de Guanajuato, tenemos que decirlo con sus palabras, esto es derivado de los gobiernos panistas, no hay otra, toda esta inseguridad se derivo de toda la falta de trabajo que no realizaron los gobiernos panistas a nivel estatal y, a nivel municipal, precisó, Carlos Rodríguez Carmona delegado del PRI en el municipio.

Reconoció que, en el tema de seguridad no es fácil opinar, porque incluso, cuando se opina demás, como fue el caso del excandidato a presidente en Abasolo, le quitaron la vida: “estamos en un hecho muy grave en el estado de Guanajuato”.

Carlos Rodríguez dijo creer que si se dice con palabras correctas, la seguridad es un tema que tienen que resolver el ámbito estatal y el federal, dado que no es un tema del ámbito municipal, porque en lo municipal ni siquiera se tiene la infraestructura, tanto en seguridad pública, como en equipamiento para poder, si no combatir, si disminuir, contralora un poco la inseguridad.

“Es un momento importante, en donde podemos decir que tanto Diego Sinhue, como Andrés Manuel López Obrador, dejen de estarse peleando, que es absurdo que se peleen dos entes públicos en cuestión de seguridad, cuando a los dos les compete.

Lo que tienen que hacer, es ponerse de acuerdo, plantear estrategias de seguridad realmente razonables, asertivas, que hagan que la gente en Guanajuato tenga un poco más de tranquilidad. Guanajuato es hoy uno de los estados con más incidentes de inseguridad a nivel nacional, no es cualquier cosa”, comentó.

El dirigente dijo que no entiende a pesar de que tiene dos carreras profesionales, cómo una policía hace un operativo, el cual debe de ir de acuerdo al código nacional de seguridad y cuando llega con el juez, el juez rompe esas detenciones porque no se cumplió con la cadena de custodia, con el operativo de acuerdo a la Ley, tan simple que es.

Precisó que lo anterior se da porque no hay comunicación entre la fiscalía y el poder judicial, “hablo en los dos órdenes de gobierno, en el gobierno estatal y federal, lo que es inaceptable, “no me pueden decir que un policía que tiene 20 años de servicio, no sabe lo que tiene que hacer para detener a un delincuente”.

Finalmente dijo que, a nivel federal en materia de seguridad tampoco se tienen resultados, “hoy tenemos 70 policías que sacaron del ejercito y hoy forman parte de la Guardia Nacional, sin resultado alguno, y sus esquemas de evaluación a través de graficas, son muy engañosas”.

