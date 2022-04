La inseguridad en Celaya ha provocado que los ciudadanos eviten salir de su casa en las noches, pues dicen no hay suficiente vigilancia

Celaya.-La inseguridad en esta ciudad, ha hecho que los habitantes de este lugar no confíen las autoridades, pues tienen temor de salir a la calle, en especial al oscurecer debido a que no existe la vigilancia suficiente.

Al ser entrevistada, la señora Noemí señaló que cuando su esposo vivía, iban al jardín ya noche y bailaban danzón con otras personas, “yo ya no veo nada de eso; yo casi no salgo, cuando son las seis de la tarde y empieza a oscurecer y me meto a mi casa porque soy muy nerviosa y me da miedo lo que vaya a pasar o ver”.

“Afortunadamente yo no he visto nada, las que me comentan que está pero pésimo en cuestión de seguridad, son las del Uber, las que me mueven aquí en Celaya, me dicen que sí está muy feo y una de ellas ya se quiere ir a vivir a Querétaro porque dice que está muy horrible aquí, como dije, y hasta ahorita no he visto nada, toda mi familia están bien no les ha pasado nada, pero un conocido me dice que como está la situación aquí en Celaya, se quiere ir a vivir a Estados Unidos”, dijo la entrevistada.

La señora Noemí manifestó que antes en el Jardín los bailes de danzón y cumbias se extendían hasta entrada la noche, ya no más, “pero yo no acostumbro andar ya en la calle muy noche”.

Jesús, otro ciudadano dijo que él ya no salía de noche por la inseguridad que se vive en la ciudad, “de hecho, cuando me toca trabajar en el turno de la tarde, pues sí tengo un poco de miedo cuando voy de regreso a mi casa por lo mismo de que está medio pesada la situación aquí”.

“La gente por las noches ya no sale por lo mismo, porque al final de cuentas les preocupa su seguridad y últimamente con todos los homicidios y todo lo que pasa pues, prefieren resguardarse o de plano sí salir”, agregó. s

Al preguntarle si salía a divertirse a algún lugar, Jesús manifestó que al menos él no, “mucha gente de mi trabajo prefiere ya llegar a su casa y ya no salir, anteriormente, uno salía a convivir con los amigos y hasta caminando se iba uno a su casa, y no había ningún problema, pero con la inseguridad dices “no”; ya ni en el Uber se está seguro o en el taxi porque muchas veces llegan y balacean al del taxi o al del Uber”.

Aparte de trabajar en una empresa, Jesús es músico, toca la guitarra y mencionó que, debido a la inseguridad, ya no toca en ningún lugar,“ya no voy a ningún restaurante o fiestas a tocar por lo mismo, preferí alejarme de esa parte porque, ir a una fiesta privada no se sabe de quién es la fiesta y suelen pasar muchas cosas y mejor no “ahí muere”, para que meterse en broncas, evitar todo ese tipo de problemas, porque al final de cuentas vale más la vida que salir a divertirse un rato”.

“Ya realmente a las 7 de la tarde, es más, ya saliendo uno del trabajo, creo que ya lo que quiere uno es irse a su casa, y todavía a veces en el camión surgen pendientes o sea que uno ya no quiere salir, y nosotros ya no salimos en la noche, preferimos estar en la casa; se supone que anda la Guardia Nacional, se supone que anda la Policía, pero realmente y que vea, un muerto por allá, otro muerto en otra colonia, realmente, no creo que tengamos seguridad aquí en Celaya”, dijo Cristina, ciudadana.

