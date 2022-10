Luego de que el fiscal Carlos Zamarripa calificara a Salamanca como epicentro de violencia, colectivos le piden que ponga manos a la obra

Cuca Domínguez

Salamanca.- El municipio de Salamanca sí es el epicentro de la inseguridad que ocurre en el estado, y prueba de ello es que de los cerca de los 3 mil desaparecidos reportados en los últimos meses, poco más de una tercera parte han ocurrido entre Salamanca, Villagrán, Cortazar y Juventino Rosas, lo que se considera el círculo rojo de violencia. Así lo aseguró la activista del colectivo Salmantinos Unidos Buscando Desaparecidos, Alma Lilia Martínez. Ella urgió al fiscal Carlos Zamarripa a que se agilicen las investigaciones, porque no basta con señalar, sino que hay que actuar: “ya que le entre al quite, atender este tema es su responsabilidad”, aseguró.

“Aquí es el epicentro de la inseguridad, es el triángulo rojo, pero se requiere actuar, que se trabaje desde la Fiscalía. Sabemos que están trabajando en Villagrán en lugares peligrosos, se tiene que trabajar en toda la zona. Tenemos una refinería, tienen que entrarle al quite porque, a cómo van las cosas, nos va a cargar Pifas. Y más el anunció que de que llegó otro nuevo cártel y lo vemos: entre viernes y madrugada de este sábado, solo en Salamanca asesinaron a cinco personas”, dijo.

Lee también: Policía de Villagrán trabajaría para grupo delictivo, denuncia Carlos Zamarripa

La activista aseguró que tras identificar el problema, ahora las autoridades deben actuar.

“Si el maestro Zamarripa ya se dio cuenta que efectivamente estamos en el triángulo de la inseguridad; si Salamanca es el corazón del Estado y Guanajuato del país, entonces que actúen y hagan algo, porque lo que está ocurriendo es un descaro”, precisó

Foto: Cuca Domínguez

Circulo rojo concentra una tercera parte de las desapariciones del estado

La activista dijo que sostuvo una reunión con el comisionado y con los integrantes del mecanismo de defensa del estado y ahí se informó que la cifra más reciente que se tiene indica que hay cerca de 3 mil desaparecidos en el estado. De ellos, y en esta zona de Salamanca, Villagrán y Juventino, son más de 900, es decir casi un tercio.

Además, informó que en el Servicio Médico Forense (Semefo) hay alrededor de mil cadáveres que no han sido identificados. Pero ahora, luego de que les tomaron nuevas muestras de ADN, se espera identificar a algunos.

La representante del colectivo urgió al fiscal Carlos Zamarripa para que “le meta presión. A veces no nos queremos salir de nuestro tema, pero vemos homicidios, secuestros, feminicidios, vemos de todo por todos lados”.

“Se tienen que redoblar las acciones. Si están viendo que hay un problema que está complejo, si ya vieron donde se tiene que trabajar, que le echen ganas, porque si no entonces están fallando en ese tema. He tenido tratos con el Fiscal, es amable, atento y educado, pero eso no quita que no haya respondido bien a sus obligaciones. Urge que haga algo por Salamanca, donde tenemos la refinería y somos el municipio que corre el mayor riesgo”, precisó.

Foto: Especial

Te puede interesar: Secretaria de Gobierno reconoce desapariciones en el ‘triángulo rojo del huachicol’

“Es muy atento, educadito y lo que quieras, pero en la cuestión laboral falta mucho por hacer. Que le entre el quite, porque ya sabe que hay problemas. Que nos hagan caso por el riesgo que se corre”, concluyó.

Quizás te interese:

JRP