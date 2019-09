Inseguridad afecta a industria automotriz

La industria representa el 18 % del PIB manufacturero y genera más de 173 mil empleos y más de 18 mil millones de dólares en exportaciones

Salamanca.- La industria automotriz es la más representativa del país y del estado, aseguró Manuel Alejandro Arredondo Aguilera, presidente del comité organizador del Foro de Negocios, donde aseguró que dicha industria representa el 18 % del PIB manufacturero y genera más de 173 mil empleos y más de 18 mil millones de dólares en exportaciones, sin embargo la inseguridad la está afectando de manera considerable, al registrar asaltos a sus trabajadores cuando ingresan o salen de su trabajo y robos de materias primas, que llegan a detener la producción lo que representa pérdidas millonarias.

De acuerdo Arredondo Aguilera, este sector demanda mayor atención a temas como la seguridad, “porque hoy por hoy la inseguridad afecta de manera directa a la industria automotriz, sobre todo en el sector patrimonial; por ejemplo una persona que trabaja en una planta automotriz, esperando el transporte es asaltado, esa persona ahí no va a trabajar más, por lo tanto hay rotación, y si se cuantifica es un número que está afectando a la competitividad de las empresas”, dijo.

El presidente del comité aseguró también que la inseguridad afecta directamente a los trabajadores, en sus políticas de viajes, de entrada y salida a las plantas, lo que afecta la línea de producción con el ausentismo y la rotación de personal, porque los operadores no asisten a sus labores por miedo, porque los asaltaron en el transporte y llegar a parar una línea de producción es económicamente incuantificable.

Dijo que lo mismo ocurre en los robos a camiones que tienen materia prima, que no llegan a su destino o en producto terminado que sufre robos y no llega a las entregas. Las piezas que se producen tienen que llegar en tiempo y forma para ser ensambladas en un componente mayor y si no llegan porque se robaron el camión, son pérdidas millonarias.

