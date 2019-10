Inmenso agujero se traga un autobús en Pittsburg

El sumidero surgió en pleno centro de la ciudad, debajo del trasporte público que esperaba a que el semáforo cambiara de color

Redacción

Pensilvania.- En pleno centro de la ciudad de Pittsburg, un inmenso sumidero se abrió y se tragó la mitad de un autobús que se encontraba en servicio y esperaba en un semáforo. Un auto que se encontraba cerca estuvo a punto de sufrir un destino similar.

Afortunadamente en el momento del accidente, solo el conductor y un pasajero se encontraban a bordo del autobús por lo que ambos lograron evacuar el vehículo de inmediato. El conductor resultó ileso, mientras que el pasajero fue llevado al hospital por dolores de cuello.

Diversas imágenes del accidente circulan en redes, donde algunos insinuaron que se trataba de una decoración de la ciudad por Halloween.

BUS DRAGGED TO HELL DECORATION: Pittsburgh knows how to Halloween. pic.twitter.com/lOiV7XHByE

“DECORACIÓN DE AUTOBÚS ARRASTRADO AL INFIERNO: Pittsburg sabe cómo celebrar Halloween”

and you will see hear a port authority bus returning from hell after trying and failing to save the pittsburgh public transit system pic.twitter.com/sO9QPqCxvy

— kate (@KatherineShea17) October 28, 2019