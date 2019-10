Injustificado aumentar el predial por falta de inversión federal: diputada

Vanessa Sánchez Cordero señaló que no es adecuado intentar compensar recursos afectando la economía de los ciudadanos, el Ayuntamiento deberá justificar el incremento

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Ante la intensión del Ayuntamiento de Guanajuato de incrementar hasta en un 158 % el predial para casa habitación, la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero afirmó que no es justificación decir que esta medida se toma por los recortes federales y con esto ‘pegarle’ a la economía de los capitalinos.

“Ese incremento tiene un impacto directo a las familias guanajuatenses, en el caso de que se decida que es necesaria esta afectación a la economía de las familias de la capital, tiene que haber una justificación”.

Señaló que la razón para imponer un incremento de esta naturaleza tendrá que estar acompañado de un estudio técnico y otras cuestiones que no tienen que ver solamente con “no tengo recursos para poder aumentar impuestos”.

Durante la sesión de Ayuntamiento del viernes en la que se ratificó la Ley de Ingresos para el municipio para el 2020 por un monto de 622 millones de pesos, también se aprobó un incremento al impuesto predial que en el caso de los inmuebles del centro histórico podría alcanzar un aumento de 395 %, no obstante el síndico José Luis Vega aseveró que el incremento sería de alrededor del 40 %.

En la sesión los regidores del PAN y PRI coincidieron en que la medida se tomó en virtud de los recortes federales de alrededor de 45 millones de pesos en diversos programas.

Ante ello, la legisladora del Verde Ecologista, integrante de la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso local mencionó que eso no es justificación.

“En el Congreso tendremos que hacer una labor de contrapeso para poder poner un freno y un momento dado que no se den este tipo de abusos por parte de los gobiernos municipales porque sí es muy fácil decir, ‘como ya me quitaron el dinero de la Federación, ahora me voy con el incremento’”.

Mencionó que el Ayuntamiento de Guanajuato y el resto de los municipios deben buscar otras alternativas e incluso mejorar la recaudación en este caso en predial, por lo que dijo que en el análisis de la Ley de Ingresos, primero se tendrá que revisar cómo se encuentra la recaudación de la capital, “para ver si por ahí puede entrar más dinero, no nada más súbele al impuesto que es lo más fácil, primero cobra lo que te deben”.

Finalmente recordó que los municipios tienen hasta el 15 de noviembre para presentar sus leyes de ingresos y se revisará cuál es la justificación que presente el ayuntamiento capitalino respecto a los incrementos que pretende hacer.

