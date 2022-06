Luis Ernesto Ayala señaló que no se busca hacer a un lado las iniciativas en el congreso que presenta la oposición

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado , Luis Ernesto Ayala Torres señaló que los legisladores no pueden estar presentando iniciativas en el congreso solo por subirlas, por ganar tribuna y tener reflectores. Destacó que el objetivo que se debe perseguir es que éstas beneficien de una mejor manera a la ciudadanía.

A decir del también coordinador de los diputados de Acción Nacional, la fracción mayoritaria no busca hacer a un lado las iniciativas en el congreso que presenta la oposición; ello sería un error, en virtud de que “si queremos que realmente podamos avanzar como sociedad, necesitamos la participación y el compromiso de todos”.

Foto: Lourdes Vázquez

Evalúan trabajos en el Congreso

Así lo mencionó durante el quinto Foro Regional de Evaluación Legislativa y Políticas Públicas. Destacó que la evaluación a los trabajos que se realizan desde el Congreso y la participación ciudadana son fundamentales.

“De otra manera podríamos perder objetivos y perder la oportunidad de servir a la sociedad. Debemos ser muy conscientes y debemos llevar a cabo tiros de precisión en materia legislativa y es por eso que es fundamental la evaluación, si no evaluamos, si no medimos, no podemos percibir si avanzamos o no”, señaló.

Agregó que el Congreso del Estado debe ser autocrítico y analizar si se está transitando por el camino correcto y con una visión compartida en beneficio de la sociedad.

Destacó que se ha logrado establecer en varios temas una agenda común, que atenderá a las necesidades prioritarias de la ciudadanía.

El Quinto Foro Regional de Evaluación Legislativa y Políticas Públicas tuvo como objetivo desarrollar las mejores prácticas de evaluación destinadas a medir el funcionamiento de programas y determinar si éstos realmente alcanzan los objetivos.