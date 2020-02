Iniciativa antibulliying es un apoyo para maestros, aclara Miguel Salim

Redacción

Guanajuato.- La Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato informa sobre el primer caso bajo investigación, por cumplir con la definición operacional de caso sospechoso a Covid-19.

El secretario de Salud Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, confirmó que el caso sospechoso está en investigación, se trata de una mujer de la sexta década de la vida residente de León, y que viajó recientemente a China de vacaciones, país en donde se originó la epidemia.

El caso fue detectado a través del servicio médico privado, y notificado de manera inmediata a la Jurisdicción Sanitaria y al Departamento de Epidemiología Estatal, activando los protocolos para la identificación de los contactos y la toma de muestra correspondiente para que a través del InDRE, se pueda confirmar o descartar el caso en los próximos días.

La mujer presenta sintomatología leve, no ameritando hospitalización y se encuentra bajo tratamiento y con aislamiento domiciliario hasta contar con un resultado. Se mantiene bajo estricta vigilancia al igual que sus contactos, con todas las medidas de

Por otra parte, el funcionario recomendó a la población no alarmarse porque es NO es un caso confirmado, sin embargo, la exhortó a seguir las medidas de precaución, como lavarse las manos, no viajar a China de no ser necesario, evitar contacto con personas enfermas, cubrir la boca con el ángulo interno del codo al toser o estornudar, lavar las manos frecuentemente y/o usar alcohol en gel, NO auto medicarse y solicitar atención médica oportuna, sobre todo si se tiene antecedente de viaje a china hasta 14 días antes del inicio de los síntomas y referirlo al personal de salud.