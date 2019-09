Iniciarán trabajos de remediación en Tekchem

La alcaldesa Beatriz Hernández comentó que es necesario un trabajo conjunto por parte de todas las autoridades ya que este no es ni de cerca el único problema de medio ambiente en Salamanca

Salamanca.- Adelanta la alcaldesa Beatriz Hernández Cruz, que están por iniciar trabajos de remediación en el sitio contaminado de la empresa Tekchem. Precisó que aunque es un tema federal, ya se están haciendo trámites y gestiones a través de ordenamiento territorial y se tienen que dar esas autorizaciones, pero no solo es este sitio, Salamanca requiere de un trabajo integral por parte de todas las autoridades, por lo que ha pedido una reunión con todos los responsables para acordar e iniciar acciones por el medio ambiente de Salamanca.

Porque precisó que no solo es Tekchem, se tienen muchos otros problemas en otros sentidos, como en los pozos del agua, aire, tierra, el río y todas esas acciones relacionadas por temas federales y estatales, ya que todo eso limita al municipio.

“De hecho cuando vino el gobernador propuse que se hiciera en Salamanca una reunión a la que acudan todas las autoridades que incidan en el problema, tanto las federales, estatales y el municipio, pero hasta ahora no he tenido respuesta, inclusive nos reunimos inicialmente con la Secretaria del Medio Ambiente y estuvimos trabajando en los temas, después se vinieron los dos eventos de los malos olores.

Pedí los resultados que generó CIATEC y que se realizara la reunión aquí en Salamanca; pero hasta ahora no he tenido respuesta, me parece importante saber las acciones que tendrá la Secretaría de Medio Ambiente con relación a Salamanca, incluso he pedido a través de oficio a la PAOT que informe de las acciones que está realizando con relación al medio ambiente, las acciones que ha implementado, que empresas ha visitado y cómo están operando, necesitamos toda la cooperación de las autoridades estatales relacionadas con el medio ambiente, para que el municipio en colaboración con ellos pueda actuar”, dijo.

La edil dijo que si cada quien trabaja por su lado, no se va a tener los resultados que se esperan, “estamos trabajando en la organización de una macro reforestación que se quiere hacer en un solo día en todo Salamanca en diferentes zonas, luego de que les han donado alrededor de 8 mil árboles, por lo que se quiere incluir a la ciudadanía para se hagan responsables de los árboles que se van a plantar”.

Precisó que existen acciones con las que la propia ciudadanía puede ayudar a mantener la ciudad limpia y en buen estado, como mantener las alcantarillas funcionando al no tirar la basura. Pero que otras acciones son cosa que le corresponde directamente a la federación y al estado.

