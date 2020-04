Inician sanitización de calles con ayuda de máquina agrícola

Luis Telles

Jaral del Progreso. – Para que la población entienda que el tema del Covid-19 es una situación de salud, muy seria y, para sanitizar alguna área posiblemente infectada, autoridades municipales, con apoyo de una maquina agrícola para fumigar, inició la sanitización de calles de la zona centro, colonias y de las diferentes comunidades del municipio.

Dijo el Presidente Municipal, José Alberto Vargas Franco: “La idea es sanitizar las calles hasta la medida de lo posible, porque la maquinaria es un poco grande, aunque adicionalmente personal de Protección Civil estarán trabajando con dos bombas para llegar a algunos lugares donde la maquinaria no pueda pasar”.

Destacó que, en este tema de sanitización están trabajando en dos frentes; uno a través del personal de PC, quienes portando el equipo de protección personal adecuado realizan sanitización en lugares públicos muy particulares y el segundo con un grupo de 25 personas que se quedaron sin trabajo y se les beneficio con el programa estatal Empleo Temporal.

José Alberto explicó que, el producto que la maquinaria agrícola esparce, es una mezcla de cloro, jabón antibacterial y “otro producto” que los representantes de la Jurisdicción Sanitaria de la Secretaría de Salud del Estado, les señalaron y capacitaron para prepararlo.

“Es un producto no toxico, pero además se tiene la precaución en las calles de que no estén personas cerca de donde se está aplicando, pero es completamente de uso doméstico, si le cae a algún operador, persona no tienen ningún problema”.

Reiteró que, este programa antes de ponerlo en función, se comentó ampliamente con los representantes del sector salud, para garantizar no afectar a las personas, pero principalmente para hacer las cosas bien, atendiendo la problemática que se vive por el Covid-19.

Finalmente agradeció a los representantes de la empresa, por el apoyo con la maquinaria, el operador y además por no cobrar el combustible, “nosotros solo realizamos la inversión en el producto, 21 mil litros, en un costo de 30, 40 mil pesos”.

G.R