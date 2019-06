Inician rehabilitación de casetas de Policía en la capital

El secretario de Seguridad Ciudadana aclaró no todas las casetas serán abiertas, sólo en donde sí es necesario, pues se corre el riesgo de perder un patrullaje efectivo

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana comenzó con la rehabilitación y apertura de algunas casetas de Policía que se encontraban en deterioro a fin de dar mayor seguridad a las zonas en donde están instaladas, no obstante el titular de la dependencia, Samuel Ugalde García, reiteró que no serán abiertas todas las que existen en el municipio, sino únicamente aquellas en donde sí es necesario.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, existen en el municipio un total de 13 casetas fijas y seis móviles.

El funcionario municipal precisó que se inició con la rehabilitación de las casetas de Marfil y San Javier, así como algunas casetas móviles que también estaban en deterioro e incluso les faltaban llantas para poderlas desplazar de un lugar a otro.

“Estamos trabajando en ese mantenimiento de las casetas, (aunque) no todas se pueden utilizar, no porque no puedas establecer un elemento de Policía, sino porque pueden ser cambiantes las acciones o la estrategia”.

Samuel Ugalde dijo que a veces una caseta sirve en determinada zona, no obstante en otros lugares no es necesaria y en caso de implementarla se corre el riesgo de perder un patrullaje efectivo “que podemos dar con una unidad, con uno o dos elementos y nos pueden dar una amplitud en ese lugar”.

Por lo que insistió en que no todas las casetas van a ser rehabilitadas, y algunas van a ser abiertas de manera gradual.

“No todas van a estar abiertas, no tiene caso rehabilitar todas si no las van a ocupar en un determinado momento, más bien cuáles vas a ocupar y en donde ponemos un patrullaje efectivo”.

Recordó que en días pasados ingresaron a la Policía Municipal 20 nuevos policías, lo que permitirá dar mayor cobertura en toda la ciudad, tanto en patrullajes como en las casetas policíacas.

JG