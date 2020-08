Inician proceso de fotocredencialización de comerciantes celayenses

Roberto Lira

Celaya.- La presidenta municipal de Celaya, Elvira Paniagua Rodríguez, aseguró que su informe será austero como ha sido en su administración, además lo hará de esta manera como un acto de congruencia y no por sugerencia de algún edil.

El pasado viernes, la regidora por Morena Bárbara Varela Rosales, hizo el exhorto a la alcaldesa de realizar su segundo informe de gobierno lo más austero posible, a lo cual Paniagua Rodríguez resaltó que así lo ha hecho desde que inició su administración, donde redujo a la mitad el presupuesto para este evento.

“Yo lo que puedo comentar es que en Celaya no ha habido u informe más austero que los que yo he dado y me quiero referir a mi primer informe que costó la mitad de lo que había costado el anterior… yo llego a la administración y yo soy la que hace un recorte del 50 por ciento al presupuesto del informe, yo dejé un presupuesto de 800 mil cuando estaba en un millón y medio”, comentó Paniagua Rodríguez.

Otro de los señalamientos hechos por la regidora morenista fue la producción de un video con un costo de 150 mil pesos, sin embargo la alcaldesa resaltó que es importante realizarlo para el informe que presentará el próximo ocho de septiembre.

“Obviamente nuestra intención es que sea mucho más económico por que las condiciones son diferentes, es un acto de congruencia no porque me lo esté diciendo una regidora o algún regidor, es un acto de congruencia; yo desde que llegué a esta administración lo primero que hice fue meterme a revisar el organigrama e hice ajustes, yo no me he subido un centavo del sueldo, fue el uno por ciento, yo traigo un sueldo por debajo desde hace más de cuatro años, por supuesto que va a ser austero, va a cumplir y va a informar”, comentó Elvira Paniagua.

