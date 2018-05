Inician proceso a El Nacional web

El presidente del diario, Miguel Henrique Otero, rechazó la medida, dijo que el medio no se autocensurará y que la acción demuestra que aumentará la persecución contra la prensa independiente.

Según un comunicado de Conatel, el medio digital violó la conocida Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Resorteme) al “difundir mensajes que desconocen a las autoridades legítimamente constituidas, y además incitando y/o promoviendo el odio”.

Unos “ilícitos administrativos” que también irían en contra de la Ley Constitucional Contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Por este motivo Conatel, amparada en la misma Resorteme, exigió al medio “abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía”. Informó además de que se le otorgó a la empresa 10 días hábiles “para exponer sus alegatos y defensas” y cinco “para oponerse a la medida acordada” con el “objeto de garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso”.

Otero se encuentra desde 2015 fuera de Venezuela por una demanda por supuesta difamación interpuesta en 2015 por el entonces presidente de la Asamblea Nacional, el diputado chavista y “número dos” del oficialismo Diosdado Cabello.

Tras darse a conocer la medida de ayer, Otero subrayó que el proceso administrativo “constituye una medida arbitraria del gobierno y, sin duda, un acto de retaliación política”.

Añadió que la investigación “evidencia que arreciará la persecución contra la prensa independiente del país, luego de los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo”. “Conatel es un organismo controlado por el Ejecutivo que actúa de forma discrecional.

El gobierno muestra su desesperación al tratar de silenciar a los medios de comunicación y provocar que se autocensuren, pero en este caso no lo van a lograr”. El presidente editor aseguró que “este ataque no nos callará, la web es una fortaleza, no se ha autocensurado. Esta medida es una amenaza más contra la libertad de expresión”. La consultoría legal del diario, detalló, estudia las acciones que seguirá.

La Organización No Gubernamental venezolana Espacio Público contabilizó, en datos facilitados a principios de mes, mil dos violaciones a la libertad de expresión en el país en 2017, lo que representa la cifra más alta desde 2002 y que se suman a los 40 que se cerraron desde 2012.

