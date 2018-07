Inician operativos para retirar guías de turistas ‘pirata’

Hasta el momento se tienen registrados a 150 personas con la acreditación pertinente para realizar dicha actividad

María Espino

Guanajuato.- Con el inicio de la temporada vacacional comenzaran los operativos para retirar a los guías y promotores turísticos ‘pirata’, del mismo modo se dio a conocer que para lo que resta del año no se entregarán más acreditaciones.

Salvador Jaime Arroyo, titular de Turismo Municipal, dijo que con motivo del inicio de la temporada vacacional hoy (martes) iniciarán operativos de revisión a guías y promotores turísticos, esto con el objetivo de retirar de la vía pública a los que no estén acreditados para desempeñar esta actividad.

Comentó que son 150 personas las que sí cuentan con un permiso emitido por el municipio para trabajar como guías y promotores turísticos, precisó que por lo que resta del 2018 ya no se entregarán mapas acreditaciones, por lo que todo el que busque regularizarse tendrá que esperar hasta el 2019.

Además dijo que los operativos los realizarán de manera conjunta con policía turística y la dirección de Fiscalización; juntos recorrerán los principales lugares en los que se concentra más turismo, pero no mencionó cuales ni horarios de los operativos, pues dijo que no se trata de alertar a los que no tienen autorizado realizar esta actividad, ya que la intención es ubicarlos y exhortarlos a que se retiren y procuren regularizarse para que no se hagan acreedores a sanciones.

