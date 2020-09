Inician las fiestas patrias en Celaya

Luz Zárate

Celaya.- Víctor Manuel Mitzi Ruiz, es un organillero que desde hace 15 años alegra las calles con su música tradicional mexicana, y a quien hace dos semanas lo remitieron a barandilla junto con su organillo, esto por estar tocando en un crucero de la ciudad. Este lunes decidió instalarse en el centro de la ciudad, luego de haber probado suerte en Salamanca y darse cuenta que “no le sale” pues tiene que pagar pasajes, comidas y con el riesgo de que en aquel municipio también sea detenido por la policía municipal.

El organillero acepta que no tiene permiso para trabajar en la vía pública, pero resaltó que tiene mucho interés en regularizarse, pues tocar en las calles es su trabajo desde hace 15 años, sin embargo nunca lo habían arrestado por ello.

Víctor platicó que su interés no es ir en contra de la ley, pero tiene dos hijos de 11 y 6 años y pronto será nuevamente papá, pues su esposa tiene 8 meses de embarazo.

El músico dice que sí entiende que las autoridades municipales a través del Programa Crucero Seguro estén retirando a quienes trabajan en los cruces viales, entre ellos: vendedores, limpia parabrisas, músicos, supuestos enfermos que piden una moneda y centroamericanos, pero señaló que hay quienes, como él, es su único sustento de vida.

“Me deja una amarga experiencia, porque es nuestro único ingreso que tenemos, yo creo que al menos el organillero no da mal aspecto, me argumentaron que da mala vista, yo no creo que de una mala impresión ante la ciudadanía, aparte mucha gente nos aprecia, mucha gente nos apoya, valoran el trabajo que hacemos, a muchos les traen recuerdos. Aunque sí entiendo que la ley es la ley y no se puede romper eso, pero precisamente por eso, para no cometer una falta administrativa estamos viendo si podemos conseguir un permiso para trabajar bien, no sé con quién acudir, a quién arrimarme para que me puedan decir cómo”, platicó Víctor.

Víctor fue arrestado el 20 de agosto en la Avenida Juan José Torres Landa, cuando tocaba él y otro compañero en un crucero y a donde llegaron varias patrullas para remitirlo a la Comandancia Norte a él y a su instrumento de trabajo; para salir tuvo que pagar una fianza de 400 pesos.

“Se acercó el policía para decirme que damos mala imagen, la verdad no fue grosero de una manera tranquila me dijo que me tenían que remitir, yo le dije: deme chance estoy trabajando y no llevamos mucho vamos empezando, y él me dijo que los mandaron a remitirnos porque no puede haber nadie en los cruceros, me detuvieron a mí y mi compañero se fue a la casa a avisar, me llevaron junto con el aparato.

El joven opinó que las autoridades deben regularizar a quienes trabajan en la vía pública, pero de una manera sensible y consciente, ya que hay muchas personas que no tienen trabajo ni otra forma de percibir ingresos.

“Tienen que regularizarlo, es que también viene mucha gente de fuera de Celaya, vienen a trabajar o tal vez a delinquir, uno no sabe, uno no conoce a la gente que se encuentra en los cruceros. Sí se debe regularizarlo, tener controlado quién necesita trabajar y quién no”, manifestó.

Contó que aprendió el oficio de sus hermanos mayores y de un tío, y hace 15 años al ver que su mamá no podía sola con los gastos de la casa y los de su escuela, optó por dedicarse a ser organillero, y aunque en un inicio todo comenzó por necesidad, ahora lo hace con pasión y alegría, pues además de que le ha dejado muchas experiencias es el oficio que le permite llevar el sustento a sus hijos y esposa.

LIMPIAN AVENIDAS CON OPERATIVO CRUCERO SEGURO

En un recorrido realizado por Correo por las diferentes vialidades y cruceros de la ciudad se notaron las vialidades casi limpias de vendedores.

Se constató que a diferencia de hace algunas semanas, en que había hasta bandas de viento tocando en los cruceros, limpiaparabrisas que limpiaban los coches aún en contra de su voluntad del chofer, artistas urbanos y hasta empleados de una empresa que vende aditivos automotrices, así como infinidad de personas originarias de otros municipios trabajando en la vía pública, ahora hay menos personas laborando.

Debido a que se echó a andar el Operativo Crucero Seguro, las personas que trabajan o piden alguna moneda en los cruceros se retiran en cuanto ven a los policías municipales, pero regresan al irse y hay quienes trabajan por ratos, hasta lograr juntar lo suficiente para comer.

Sin embargo, también se constató que hace un par de semanas, un limpia parabrisas que trabaja en la esquina del Eje Manuel J.Clouthier y Avenida México Japón, robó el bolso de una mujer, por lo que hay automovilistas que sí apoyan las acciones de retirar a ambulantes de las calles, pero hay otras personas que aseguran que en lugar de quitarlos deberían de ofrecerles alternativas de trabajo.

El Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Celaya, se prohíbe que estén personas en los cruceros realizando alguna actividad y por la cual pidan alguna moneda. En su artículo 63 se señala que se puede infraccionar a alguien por impedir el libre tránsito de personas al realizar actividades de entretenimiento en cruceros o vialidades, así como aquellas que obstaculicen el arroyo vehicular y paso peatonal.