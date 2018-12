Inician diputados discusión sobre Presupuesto 2019, entre exigencias y acusaciones

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados inició la discusión en lo general y en lo particular del dictamen del PEF y sus reasignaciones

Notimex

México.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados inició la discusión en lo general y en lo particular del dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019.

El dictamen a discusión considera un gasto de cinco billones 838 mil 059.7 millones de pesos, con un monto adicional de 23 mil 768 millones de pesos a la propuesta del Ejecutivo, mismo que será reasignado en diferentes rubros.

La comisión presidida por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar acordó que aquellos artículos que sean reservados se discutan en lo particular en el pleno de la Cámara baja, una vez que se le dé trámite en su discusión en lo general. La aprobación del PEF tiene como fecha límite el 31 de diciembre, proceso a cargo únicamente de la Cámara de Diputados.

Afuera, el Congreso Agrario continúa pidiendo aumentar el presupuesto al campo.

Proponen prórroga

Morena y sus aliados en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados impusieron su mayoría para decretar un receso para el análisis, discusión y votación del dictamen del PEF 2019.

Entre acusaciones y descalificaciones entre los opositores y los morenistas, el líder de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks, acusó que el proyecto de dictamen no fue elaborado en la instancia legislativa, sino que palabra por palabra y cifra por cifra en la Secretaría de Hacienda.

Refirió que en otras épocas se tenían en San Lázaro equipos de Secretaría de Hacienda dialogando y sostuvo que no se puede imponer un dictamen al vapor, por lo que llamó a hacer las cosas bien.

Advirtió que no basta un receso de dos horas, sino que necesitan al menos cinco días, “qué le vamos a decir a nuestros representados de los diferentes distritos, ¿Que nos impusieron un dictamen?, ¿Que no nos dimos tiempo?, ¿Que no los escuchamos? No tenemos derecho a fallar, vamos a cumplir, somos un Poder Legislativo, vamos a darnos el tiempo necesario”.

La también panista Sonia Rocha reprochó la falta de seriedad , “nada más quiero dejar claro que esto es una burla y que esta soberanía no tiene nada de seriedad y que solamente, con todo respeto, aquí son títeres de otro que manda y que no está aquí”.

El morenista Ignacio Benjamín Campos Equihua, reviró: “algunos igual pudieron haber sido títeres durante 12 años o más” y aclaró que el tema no está ahí, sino que se le dé seriedad para analizar las cifras del dictamen.

No obstante, el también morenista Cipriano Charrez Pedraza exigió medir las palabras y llamó al respeto. Afirmó que sí hay prisa para el pueblo de México, porque está esperando saber que si lo que se le prometió en campaña.

En tanto, el priista Fernando Galindo Favela dijo que coincide con que debe haber algo de tiempo para revisar el dictamen. Consideró necesario se pueda dar en lo general, un poco, una explicación de las reducciones que están proponiendo. “Veo que le están quitando algo a la Secretaría de Bienestar, le están quitando a Agricultura, y sobre todo, le están quitando a los poderes autónomos”, subrayó.

Su compañero de bancada , Ismael Hernández Deras, aseguró que el ánimo del PRI siempre estará con la intención de identificar de manera racional todas y cada una de las propuestas. Agregó que la identificación de los más pobres se encuentran en el campo, por lo que apuntó que en promedio los últimos 15 años, del total del PEF, en promedio era 2% al campo y hoy por primera ocasión en la historia el Presupuesto federal es 1.1%.

En tanto, el diputado Pablo Gómez Álvarez de Morena, aclaró a la oposición que un presupuesto es el proyecto del gobierno y siempre ha sido así.

“En México el proyecto de gobierno está cambiando y este presupuesto lo necesitamos para cambiar el proyecto anterior, y el anterior”, aseveró.

AL