Inician clases en la Prepa Militarizada Plantel II de León

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Luego de que el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo mantuvo su rechazo de adhesión al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la diputada local del Morena, Magdalena Rosales Cruz dijo que se trata de una actitud necia pero que el mandatario deberá demostrar que verdaderamente habrá servicios gratuitos y de calidad en la entidad.

El martes, los 11 gobernadores panistas se reunieron con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, mantuvieron su rechazo de adherirse al Insabi.

Al respecto, la legisladora local reiteró que el sistema de salud en el estado sigue teniendo muchas deficiencias sobre todo en las comunidades de los municipios más apartados.

“Entonces esta posición de decir, ‘nosotros somos los buenos y los mejores’, bueno pues ahora que cumplan con su reto y que con los recursos que mandará el gobierno federal -porque no se va a descuidar a los estados que no quieren este compromiso con la federación-, que demuestren que verdaderamente va a haber servicios gratuitos y de calidad y que no exijan más de lo que les corresponde por ley, porque estarán lo suficientemente cubierto en cuanto al presupuesto que recibirán para el sector salud”.

Preocupa que no lleguen recursos

Por su parte, el presidente del Congreso del Estado, el panista Armando Rangel Hernández señaló que preocupa que, tras la decisión del gobernador, la federación definitivamente no envíe recursos a la entidad para este tema.

“Hoy estamos con esa incertidumbre y la expectativa de ver cuál es la decisión del gobernador frente a esta negativa del gobierno federal y también la expectativa de que el gobierno federal reconsidere y se sienta solidario de un compromiso que tiene con los guanajuatenses, no es un recurso excepcional sino el que sale de los bolsillos de los guanajuatenses”.

Y es que dijo que el gobierno federal no puede dejar pasar por alto que Guanajuato como todos los estados contribuyen a las finanzas de la federación y que no está pidiendo un recurso adicional.

LC