Inician actividades la Policía Ambiental en la capital la siguiente semana

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Mientras que no haya un pronunciamiento por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en torno al actuar de la diputada de Morena, Guadalupe Salas Bustamante al haber votado a favor de la deuda del gobierno del estado, ella seguirá formando parte del Grupo Parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional con todos los privilegios y obligaciones que tienen sus homólogos, señaló el legislador Raúl Márquez Albo.

Recordó que el pasado lunes envió los documentos a las instancias partidistas para que sea desde el Comité Ejecutivo Nacional que se tome una decisión respecto al actuar a Salas Bustamante

“Ahorita todavía no está ni siquiera instaurado un procedimiento, estoy solicitando la consulta a la Comisión para que me digan que es lo que procede y cuál es el procedimiento (…) si lo que procede es que yo levante una queja formal ante la Comisión y que ellos la analizarán y aplicarán algún tipo de sanción eso es asunto de la comisión yo no lo estoy pidiendo”, mencionó

El legislador de Morena mencionó que tuvo una conversación telefónica con la diputada quien le señaló que el voto a favor de la deuda lo hizo en conciencia, porque consideraba que el recurso era importante para el estado.

“Yo le pregunté qué porque no había expresado esa situación previamente, ya que yo mandé la propuesta de sentido de voto como lo hago cada sesión (…) y me dijo que simplemente ella voto en conciencia”.

Afirmó que no calificará el comportamiento de la legisladora pues eso le corresponderá a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

