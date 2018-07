Inicia SEG investigación contra directora de escuela por violación de niña

Eusebio Vega Pérez advirtió que se tomarán acciones por este hecho como sería la destitución de la profesora al haber actuado con negligencia al ocultar el hecho

Guanajuato.- Una niña estudiante de la escuela primara Juan B. Diosdado (San Clemente) fue víctima de abuso sexual cometido por el intendente del plantel quien ya se encuentra detenido tras ser vinculado a proceso penal; por este caso la Secretaría de Educación de Guanajuato inició una investigación en contra de la directora del plantel, Sofía Araceli Gómez Uribe por haber actuado con negligencia pues ocultó los hechos a las autoridades educativas.

Respecto al caso, el secretario de Educación de Guanajuato, Eusebio Vega Pérez advirtió que se tomarán acciones en contra de la directora quien podría quedar fuera de la escuela y también habrá acciones contra quienes resulten responsables.

“Conozco el caso, estamos atendiéndolo con un criterio de cero tolerancia, no vamos a tolerar que se sigan dando estos casos y le seguiremos apostando a la prevención”.

De acuerdo con el testimonio de una madre de familia publicado en una televisora local, la semana pasada su hija fue al baño de la escuela y al entrar se percató que el intendente estaba tocando a su compañera, “la encontró con los pantalones en sus pies y a un hombre con ella”, por lo que ante los hechos la mujer habló con la directora quien le dijo que no podía tomar ninguna acción al respecto pues “no le constaban las cosas”, aunado a que Sofía Gómez Uribe no informó a la supervisora de la zona escolar ni a otra autoridad educativa.

Esto mientras que la madre de la menor afectada interpuso la denuncia ante el Ministerio Público, lo que derivó en la detención de Ismael ‘N’ de 52 años de edad quien fue es inculpado por el delito de corrupción de menores, quien se encuentra en prisión preventiva por el tiempo que dure el proceso de investigación.

En tanto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que la menor recibió asistencia médica y psicológica así como un acompañamiento especializado por parte de la Unidad de Atención Integral a las Mujeres.

“Hemos sido contundentes, cuando se presenta un caso de esta naturaleza no hay piedad, por llamarlo de alguna manera, inmediatamente se retira a la persona, al presunto agresor o quien cometió el ilícito y se inicia la investigación correspondiente, porque tampoco no se trata de afectar los intereses ni laborales, ni personales de nadie”, afirmó Eusebio Vega ante lo ocurrido en la escuela en mención.

Dijo que cuando se configura el delito, de manera inmediata se actúa con las autoridades judiciales y se retira a los agresores de los planteles educativos.

No obstante, manifestó que ha habido varios reportes de este tipo que se han tenido que archivar pues derivado de las investigaciones no hubo delito que perseguir, no obstante mientras las indagatorias se realizan se separa del grupo y de la institución a la persona que ha sido señalada.

