Agencias

Ciudad de México.- El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dio a conocer esta mañana que está abierta la preparación del ciclo de vacunación de personas adultas mayores, la cual corresponde a la segunda etapa del plan nacional para inmunizar a la población.

Para ello es indispensable tener a la mano la CURP y entrar a la página mivacuna.salud.gob.mx

En la conferencia de prensa matutina, el funcionario del sector salud aclaró que el registro se realizará en la plataforma del Gobierno de México para la vacunación contra COVID-19, por lo que pidió a la gente que “no se deje confundir”.

“Sabemos que se han anunciado localmente algunas plataformas en los estados. No existe ninguna plataforma que no sea la que se presentará a continuación para el programa de vacunación de México. Hasta el momento ninguna vacuna contra el SAR-CoV-2 está a disposición de otra entidad que no sea el Gobierno de México. No se deje confundir con otras plataformas. La plataforma del Gobierno federal es la que lo llevará recibir su vacuna”, aseguró.

Ante la complejidad

Por ello, Emiliano Calderón Mercado, coordinador de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República, informó que ante la complejidad que hay con las variantes de las vacunas, las formas de guardarlas y los tiempos de entrega de los diferentes laboratorios, se tomó la decisión de hacer un directorio de todas las personas que se va a vacunar.

Asimismo, el coordinador de la Estrategia Digital Nacional consideró que se trata de un desafío que no se había presentado, un trabajo complejo que se empezará para agilizar la entrega de citas.

“Se va a hacer un call center gigante, completamente descentralizado y los que van a atender van a ser compañeros y funcionarios del Gobierno que están en campo”, agregó.

Los pasos son:

Es necesario entrar a la página mivacuna.salud.gob.mx Ingresar el CURP Descargar la Guía de Registro Consultar el CURP (en caso de que no lo conozca o no lo tenga a la mano) Consultar el aviso de privacidad Introducir la CURP Verificar que los datos sean correctos y seleccionar la opción ‘quiero vacunarme’. En caso de que los datos no coincidan, presione ‘regresar’ y confirme los datos de la CURP que ingresó. Seleccione la entidad y municipio donde actualmente esté viviendo (no importa si este domicilio no coincide con el de su identificación, lo importante es saber dónde se ubica actualmente para registrarse en su centro de vacunación más cercano) Agregué el código postal si lo conoce y para contactarlo, uno o más teléfonos y correos electrónicos suyo o de familiares. En notas de contacto puedes agregar más detalles como el horario al que preferiría que lo llamen o si el teléfono es de algún familiar o amigo De clic en ‘enviar’ Solicite el comprobante dando clic al botón ‘comprobante’ En caso de haber tenido algún error seleccione la opción: ‘en caso de error, solicitar llamada de aclaración’ llene los campos solicitados y de clic en ‘enviar’. Una vez que se haya registrado espere la llamada de su servidor de la nación.



Le proporcionará la fecha y el lugar donde podrá acudir a vacunarse

ndr