Inicia proceso de fotocredencialización para comerciantes en Celaya

Roberto Lira

Celaya.- Vecinos de San Juan de la Vega, Rincón de Tamayo y San Miguel Octopan exigen la renovación de los comités de agua municipales en estas y otras comunidades, ya que aseguran que es solo un grupo que los controla, no informan a la sociedad y no hay un ben servicio.

Alrededor de 10 personas de las referidas delegaciones rurales se presentaron en presidencia municipal luego de que en varias ocasiones han hecho la solicitud de la renovación de los comités del agua potable, los cuales tienen seis, nueve o más años y solo cambian los cargos entre sus integrantes, además de no realizar informes sobre la situación financiera de los mismos.

“Ahorita lo que más ocupamos es que nos den informes, obligar a las personas que no quieren renunciar, no quieren dar informes y ya tienen nueve años en el puesto, ellos presentaron su renuncia, pero solo algunos integrantes, el que es el presidente del agua no quiere renunciar y nos está robando, no da informes, nos está desfalcando”, señaló Antonia Tamayo Jaime.

A decir de los manifestantes los comités del agua no funcionan en ninguna comunidad y particularmente en Rincón de Tamayo, San Miguel Octopan, San Juan de la Vega, que son las más grandes del municipio, no están cumplimento con el mantenimiento de las redes e informar a la ciudadanía sobre los recursos obtenidos.

De acuerdo al Reglamento de Agua Potable, Alcantarillado Y Tratamiento de Aguas Residuales en las Comunidades Rurales del municipio de Celaya, dos veces al año se debe realizar Asamblea General en la cual se deberá realizar una revisión de la situación financiera del organismo, además en estas también se tiene la facultad de designar al Consejo de Administración del Comité Rural.

G.R