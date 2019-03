Inicia por fin discusión sobre Reforma Educativa

Hoy por fin logró la Cámara de Diputados arrancar la reunión para dictaminar la iniciativa de ley después de tres intentos fallidos donde no se pudo alcanzar la mayoría de quórum debido a bloqueos de la CNTE

Redacción

Ciudad De México.- Hoy por fin logró la Cámara de Diputados arrancar la reunión para dictaminar la iniciativa de ley de Reforma Educativa, después de tres intentos fallidos donde no se pudo alcanzar la mayoría de quórum debido a los bloqueos que registran las puertas de San Lázaro desde la semana pasada.

Así, pasadas las 9 de la mañana, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y la de Educación, lograron arrancar la reunión para continuar el análisis de ley, que esperan aprobar el día de mañana.

Esto fue posible ya que desde las 6 de la tarde de ayer, se liberaron las entradas de la calle de Sidar y Rovirosa, por donde entraron 40 de los 66 miembros de las comisiones citadas. Los diputados no hubieran acudido de otra forma pues el sindicato de trabajadores de la Cámara decidió que sus agremiados no acudan a San Lázaro hasta que no haya las condiciones de seguridad.

Los accesos de la Cámara de Diputados que dan a la calle de Emiliano Zapata cuentan con una centena de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Desde el pasado miércoles y jueves, y el día de ayer, el pequeño grupo de integrantes de la CNTE impidieron los trabajos legislativos en San Lázaro.

La misma CNTE hizo un llamado para el resto de sus agremiados para que mañana jueves, día de la sesión, se concentren a las afueras de la cámara a partir del mediodía.

También te podría interesar:

AL