Inicia Margarita Zavala proceso para registrar nuevo partido político

La excandidata presidencial afirmó que México Libre, en el que también militará su esposo, Felipe Calderón, no impulsará su candidatura en futuras elecciones

Redacción

México.- La excandidata presidencial independiente, Margarita Zavala, inició este lunes el proceso para registrar a su organización civil, Libertad y Responsabilidad Democrática, Libre, como un nuevo partido político.

El nuevo partido pretende “restaurar la política” y “construir el bien común más que conquistar el poder”, dijo ante la prensa Zavala, quien liderará la formación.

A más de un año de haber renunciado a tres décadas de militancia en el PAN, Zavala acudió al Instituto Nacional Electoral (INE) para notificar la intención de registrar a su asociación como fuerza política.

Tentativamente, el nombre de este partido sería México Libre, el cual es la nueva apuesta política de Zavala. En mayo, cuando era candidata independiente, la exprimera dama decidió retirarse de la contienda al considerar que las circunstancias no la favorecían.

Fue en agosto cuando Zavala anunció la creación de su asociación política, asegurando en ese momento que no buscaría convertirla en un partido político.

Este lunes, luego de solicitar el registro ante el INE, aseguró que su partido sería una alternativa política para todos aquellos ciudadanos que tienen el anhelo de participar en la vida pública, pero que no encuentran las mejores opciones.

“Lo que estamos haciendo es abrir un canal de participación ciudadana en la vida pública de México (…) Este es un camino para quienes saben que es posible trazar rutas nuevas”, dijo. “México Libre es una expresión que pretende construir y practicar una nueva política con nuevos ciudadanos, fundada en la ética, orientada a construir el bien común, más que orientada a conquistar un poder”.

Zavala afirmó que México Libre, en el que también militará su esposo, el expresidente Felipe Calderón, no impulsará su candidatura en futuras elecciones.

“Es un movimiento que no está hecho para ninguna candidatura y, por supuesto, (no) de la mía, que quede muy claro que no es para mi candidatura, está absolutamente descartado”, dijo la excandidata.

Para lograr su registro como partido político, México Libre tiene un año para reunir 240,000 firmas y celebrar 260 asambleas en todo el país con la participación de al menos 300 personas en cada un

Con información de ADNPolitico

