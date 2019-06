Inicia Ivonne Ortega campaña en en busca de la presidencia nacional del PRI

En su discurso promete fortalecer el partido y segura no ser la candidata de la cúpula del ‘dedo señalador’

Daniel Vilches

León.- A un día de su registro, Ivonne Ortega Pacheco candidata a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI) comenzó su campaña en el municipio de León.

“Quiero ser presidenta del PRI porque el PRI es el eje central de mi vida. He sido presidenta municipal, diputada local, federal, senadora, gobernadora, secretaria general del partido, yo no soy la candidata, afortunadamente, de la cúpula del ‘dedo señalador’, he tenido que batallar, he logrado el registro, porque se utilizó toda la fuera que conocemos del estado y de las más viejas prácticas del partido, regresó el gobierno a los 70´s y regresó el partido a los 70´s”, destacó.

Agregó que romperá las actuales condiciones del partido y con ello hará que este instituto se convierta una vez más en una opción electoral.

Son tres los contendientes al CEN, Ivonne Ortega, el gobernador con licencia de Campeche, Alejandro Moreno, y Lorena Piñón de Veracruz.

La elección se realizará el 11 de agosto, y ese día “se define si queremos que los mismos de siempre sigan manejando al partido y lo lleven hacia donde hoy está o queremos que la militancia llegue a la dirigencia a ser la voz de la militancia y hacer del partido un contrapeso para el gobierno”.

Explicó que ahora que está el INE el padrón de militantes es más certero pues se han depurado a 390 mil afiliados, de los cuales mil 700 era de personas fallecidas. Lo anterior inflaba el padrón y se usaba a favor de la cúpula.

“Lo que tenemos que hacer es abrir el partido, una de las cosas que ha lastimado y permitido que haya cacicazgos, no solo en Guanajuato. Tenemos que abrir el proceso sin candados donde cada liderazgo que considere que tenga la oportunidad de ganar participe sin amiguismo o compadrazgo. ¿Por qué fuimos perdiendo? Porque no le dimos la oportunidad a los verdaderos liderazgos”, señaló.

