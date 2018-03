Inicia investigación contra filtradores de imágenes

Contraloría tiene 60 días para recabar elementos e iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa

Nayeli García

Irapuato.- La Contraloría Municipal inició una investigación para determinar si fue personal municipal el que filtró o no las imágenes de los 41 detenidos que participaron en los saqueos ocurridos el 7 de enero del año pasado, apenas hace dos semanas, cuando las recomendaciones fueron emitidas hace cuatro meses. El contralor, Guillermo Patiño Barragán detalló que la investigación se dio en cumplimiento a las recomendaciones dictadas por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, en la que señala que se debe de dar inicio a una investigación para deslindar responsabilidades por la difusión de información que tenía que mantenerse bajo resguardo de la autoridad municipal.

“Necesitamos ver precisamente cómo se dieron las conductas, si las conductas fueron predeterminadas o no fueron predeterminadas, son muchos factores Contralor

“Hace dos semanas que tenemos la instrucción. Tengo por ley 60 días para recabar todos los elementos e iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. Necesitamos ver cómo se dieron las Guillermo Patiño Barragán,conductas, si las conductas fueron predeterminadas o no fueron predeterminadas, son muchos factores”, comentó.

La sanción que podría alcanzar el o los funcionarios que difundieron las fotografías puede ser variable, explicó el contralor, ya se deberá revisar de qué tipo de información se trata, si es reservada o no, la manera y el contexto, y los medios de difusión en donde se dio a conocer la información.

Dijo que apenas están en la etapa de rendición de informes por parte de la autoridad para saber quiénes tenían bajo su responsabilidad la información. La recomendación forma parte del expediente 003/17-B, donde la PDHEG pide al alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez que realice una disculpa pública a los detenidos, por haber violado el derecho al honor y el derecho a la protección de datos personales, la cual el presidente municipal dijo que no atendería y no se disculparía. Al respecto, la Procuraduría no ha dado posicionamiento al respecto, dado que el expediente aún no está cerrado, pues falta el pronunciamiento de los ofendidos.

