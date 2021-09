Manuel Arriaga

Abasolo.- Las autoridades de Abasolo iniciaron con la evacuación preventiva de los habitantes de las comunidades Estación Abasolo, Huitzatarito y Santa Cecilia, ante el riesgo inminente de inundación que podría provocar el desbordamiento del Dren Abasolo, que se encuentra al 100 por ciento de su capacidad.

Este domingo, personal de la Policía municipal y de Protección Civil vocearon en estas comunidades para pedir a los habitantes poner a salvo sus pertenencias, asegurar y guardar en un lugar seguro los documentos personales y, de ser posible, realizar una evacuación preventiva ante el riesgo de inundación que se vive en la zona.

Familias de estas comunidades comenzaron a sacar sus muebles o a ponerlos en las segundas plantas de las viviendas. Sin embargo, la mayor cantidad de las familias no tienen camioneta o medio de transporte, por lo ir han tenido que conseguir remolques, camionetas, tractores o camiones, para poder llevar sus pertenencias a un lugar seguro.

Informaron que las autoridades no les notificaron de algún albergue y criticaron que el Gobierno local no haya dispuesto de medios de transporte, para ayudar a la evacuación de las familias que no cuentan con algún vehículo.

Las comunidades Estación Abasolo, Santa Cecilia y Huitzatarito están rodeadas de dos drenes que están llenos y comienzan a desbordarse.

Hacia el norte se ubica el conocido Dren de las Vías del Ferrocarril que está lleno y comienza a filtrarla a las partes más bajas por entre la grava que compone la base de sustento de las vías del tren. En el sur, se ubica el Dren Abasolo que está totalmente lleno y comienza a desbordarse a la altura del templo de la localidad Santa Cecilia.

Con la finalidad de evitar tratar un desbordamiento que sería catastrófico para estas tres comunidades, habitantes utilizaron maquinaria pesada para construir un arroyo y desviar agua del Dren Abasolo a un banco de material abandonado que en la comunidad Huitzátaro.

“Eso lo estamos haciendo los habitantes de estas comunidades, porque ni el presidente ni el gobernador han venido a apoyarnos. A nosotros sí nos interesa proteger nuestras casas, a nuestras familias… aquí estamos trabajando desde la mañana, con costales quisimos evitar el desborde del Dren Abasolo, pero ya comenzó a pasar el agua por encima del bordo. Ni han venido a ayudarnos ni la Policía ni Protección Civil, sólo vinieron personal del DIF, pero a tomar fotografías”, señaló Martín Martínez, habitante de la zona y quien estaba colaborando en los trabajos que se realizan en Santa Cecilia.

En esta área, el puente vehicular que comunica a las localidades de Huitzátaro con Huitzatarito quedó inundado ante la creciente en el nivel del agua, obligando a la personas a tener que caminar por más de 50 centímetros de agua para cruzar del otro lado, con el peligro de ser arrastrados por la corriente.

Decenas de camionetas están saliendo de las comunidades Estación Abasolo, Huitzatarito y Huitzátaro llenos de muebles y de esperanza por no tener que vivir de nuevo una nueva contingencia por inundaciones.

Paso de la Canoa queda bajo el agua

Algunas viviendas de la comunidad Paso de la Canoa, en el municipio de Abasolo, ya están bajo el agua ante el desbordamiento del Río Turbio en este sector del municipio. Hasta el momento, las autoridades no han informado del número de inmuebles afectados.

Personal de Protección Civil ha comenzado con la evaluación de daños, en tanto, que el gobierno municipal ha instado al personal del DIF municipal a instalar y manejar los albergues, en caso de ser necesario.

En el Paso de la Canoa han sido instaladas algunas bombas de alta capacidad, para tratar de reducir el nivel del agua en la zona habitada.

A través de las redes sociales, habitantes de las comunidades en riesgo han pedido apoyo de la sociedad con camionetas, para poder sacar sus muebles de sus viviendas, tras considerar que ha sido insuficiente la respuesta de las autoridades para hacerlo.

El gobierno municipal ha pedido a los habitantes estar atentos de los anuncios oficiales, ante el pronóstico de más lluvias en la región Suroeste del Estado de Guanajuato.

