Inicia el programa ‘Mi Colonia a Color’

Cuca Domínguez

Salamanca.- Este lunes se inauguró de manera virtual la Semana de Ingeniería Mecánica, evento organizado por las Secciones Estudiantiles ASME-SOMIM-Pi Tau Sigma de la División de Ingenierías del campus Irapuato-Salamanca de la Universidad de Guanajuato. Esta ocasión estará dedicada a honrar al fallecido Dr. Carlos Bernal Martínez, egresado de los programas de licenciatura, maestría y doctorado.

Este evento organizado por Adam Hernández Miranda y su equipo de colaboradores de las secciones estudiantiles, desarrollará del 31 de agosto al 4 de septiembre, 10 ponencias de nivel internacional, 1foro con expertos, con la participación de 7 universidades, 1 empresa mundial.

Para esta edición se contará con asistentes de países como Panamá, Perú, Colombia, Guatemala, Canadá, Ecuador, Estados Unidos y Cuba; así como de Universidades de la República Mexicana, como Ciudad de México, Monterrey, Querétaro, Tijuana, Guadalajara, Celaya, y de la División de Ingenierías.

En esta semana se tendrán conferencistas de talla mundial de instituciones tales como Georgia Tech, Rochester Institute of Technology, University of Houston, Politécnico de Torino (Italia), Airbus (Francia), Krakow Institute of Technology, Materials Machining Center (Polonia), UNAM, Universidad Veracruzana y Universidad de Guanajuato; además de una serie de actividades como juegos, concursos, conocimiento y más.

La Directora de la DICIS, Rocío Alfonsina Lizarraga Morales, felicitó a la comunidad estudiantil, la que a pesar de todos los retos y dificultades que ha traigo la contingencia por el virus COVID29, se ha sentido motivada para la realización de éste evento con el que demuestran su capacidad pese a la adversidad y sacar el mejor provecho de ella.

Martín Picón Núñez, secretario académico del campus Irapuato-Salamanca, tuvo a cargo la inauguración oficial y aquí el académico y el humano; desde el punto de vista Humano, vuelca su corazón hacia la familia del Dr. Carlos Alberto Bernal Martínez y reconocerle.

RC