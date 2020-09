Inicia el proceso para elegir un nuevo contralor en la capital

Gilberto Navarro

Guanajuato.- A poco más de una semana de que inició formalmente el proceso electoral, una empresa realiza encuestas telefónicas a los capitalinos para evaluar el desempeño del alcalde Alejandro Navarro, además de la intención de voto si optara por reelegirse.

Apenas el pasado 7 de septiembre pasado, se instaló el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, con lo que se inició formalmente el proceso electoral 2020-2021, en el que se elegirán 552 cargos de elección popular.

Esta semana, desde el número telefónico 81 7770 1782, se están realizando llamadas telefónicas, en la que una grabación informa que se trata de una empresa que “Evalúa a los alcaldes de 100 ciudades en todo el país”.

Esta misma grabación realiza preguntas concretas sobre el alcalde Mario Alejandro Navarro Saldaña, su gestión al frente del gobierno municipal y su intención de reelección.

“¿Usted aprueba o desaprueba, hasta el momento el trabajo realizado por el alcalde de Guanajuato, Mario Alejandro Navarro Saldaña?, ¿En su opinión cuál cree usted que es el principal problema que enfrenta el municipio de Guanajuato? inseguridad y delincuencia, corrupción y mal gobierno, contaminación y recolección de basura, baches y malas vialidades, descontrol del desarrollo urbano, comercio informal o ambulante, Si el alcalde Mario Alejandro Navarro Saldaña, quisiera reelegirse o buscar un nuevo puesto público ¿votaría por el en las elecciones del 2021?”.

Además de estas preguntas, la encuesta cuestiona sobre edad, sexo, nivel socioeconómico y escolaridad.

Cabe señalar que, en enero de este año, una empresa también realizó otra encuesta con preguntas similares, y cuestionado en ese entonces al respecto, el alcalde Alejandro Navarro, sostuvo que no había contratado a la encuestadora ya que no tenía interés en la reelección, pero en entrevistas recientes no descartó buscar un cargo público ya sea en la elección consecutiva en la presidencia municipal o como diputado local”.