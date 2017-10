Inicia cuenta regresiva para la reelección

La carrera rumbo a 2018 ya comenzó. El sábado 7 de octubre es la fecha límite para que alcaldes y diputados manifiesten mediante una carta intención al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) sus aspiraciones políticas en los comicios electorales del próximo año. Conozca qué diputados y presidentes están interesados en repetir su cargo de elección popular, quién de plano dice ‘no’ y quién está en veremos. La mayoría sólo espera que su partido informe los lineamientos para enlistarse como suspirantes.

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Los 19 diputados locales que integran la fracción del PAN entregarán al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) su carta de intención de reelegirse, anunció Éctor Jaime Ramírez Barba, coordinador de la misma, quien anticipó que él también lo hará.

Esto no implica que todos vayan a buscar la reelección, sino que simplemente es para “dejar a salvo sus derechos” con el fin de que si posteriormente deciden entrar a la contienda electoral quedar en el cargo por un segundo periodo, puedan hacerlo.

Esto se debe, explicó, a que en su partido, el PAN, todavía no se han definido las reglas de la competencia interna, y por eso todavía él no decide si se reelegirá o no. Y todavía todos los actuales diputados locales, incluido él, deben tomar en cuenta esas definiciones para postularse o no a los cargos.

“Sí la voy a manifestar (su intención ante el IEEG). De lo que estamos hablando es dejar a salvo los derechos. Todo el grupo parlamentario estará presentando. Dado los plazos que contemplamos en la ley, pero el partido no ha determinado modo y formas.

“Respecto a la pregunta de si buscaré la reelección, no lo he decidido. No, de ninguna manera, porque no es un asunto sólo de índole electoral. No (ha decidido), todavía tengo mucho tiempo. O sea, todavía tengo muchos meses para tomar la decisión porque las contiendas para gobernador y para alcalde inician en diciembre y enero. Estaremos guardando los derechos y esperando”, dijo.

Y es que recordó, por ejemplo, que si su partido decide que por el distrito que él representa es para una mujer, él ya no podría contender por la reelección. Tampoco se han definido los mecanismos de las elecciones internas para los legisladores. Y para el resto de sus compañeras mujeres, si una diputada quiere reelegirse pero su distrito se reserva para el género masculino, tampoco podrá hacerlo.

“Hoy sabemos cuáles son los municipios y distritos de más alta rentabilidad. Lo que no sabemos es qué reglas de postulación habrá en ellos. Estamos en la salvaguarda de un derecho”, expresó.

Ramírez Barba dijo que su carta de intención ante el IEEG para reelegirse ya está firmada. La idea es que a más tardar el día 7 de este mes la presenten todos los diputados del PAN.

Los del PVEM y chiquillada no van Beatriz Manrique Guevara, coordinadora de los diputados del PVEM, dijo que ninguno de los tres buscará la reelección.

“No, nosotros no vamos a buscar. Nosotros tenemos un acuerdo los tres diputados del Verde que no vamos a buscar la reelección. Desde que conformamos la lista de plurinominales acordamos que no íbamos a buscar la reelección.

“En este momento el partido está en crecimiento y sería como un tapón para otros cuadros. Hoy hay gente muy bien preparada y capacitada que también puede ocupar la diputación. Buscar la reelección sería como un tapón para el crecimiento de otro”, afirmó Ramírez Barba.

El diputado Rigoberto Paredes Villagómez, coordinador de la fracción del PRI, dijo que todavía no decide si se reelegirá o no, que eso lo dirá hasta el jueves o viernes de esta semana.

Los diputados de Nueva Alianza y de Movimiento Ciudadano Alejandro Trejo y Eduardo Ramírez dijeron que no se van a reelegir.

Alejandro Trejo dijo: “no, porque hay más gente, no somos los únicos. La verdad se puede servir al estado de manera muy importante (como diputado) pero en nuestro partido hay muy buenos elementos que pueden servir al estado”, señaló.

Eduardo Ramírez Granja también admitió: “no, me voy a dedicar a descansar y a dedicarle tiempo a mi esposa.

¿Va a dejar la actividad política? “Así es”. ¿No va a buscar algún otro cargo público? “Voy a descansar”.