Inicia Brady entrenamiento con su nuevo equipo

Agencias

Ciudad de México.- El capitán del Guadalajara, Jesús Molina, espera que la reunión entre la gente de pantalón largo de la Liga MX y autoridades, no lleguen a la conclusión de cancelar el torneo y si así fuera, que tampoco le den el título al Cruz Azul.

“Lo ideal es terminar, jornadas dobles quizá, luego ir a la Liguilla; en otro escenario sería calificar los ocho mejor sembrados, pero tampoco considero justo que sea campeón Cruz Azul, porque lleva un punto de ventaja con el segundo lugar, sí lleva un buen torneo, pero hay que esperar”.

“La otra posibilidad es que el torneo se empalme con el que sigue, pero sí dando prioridad a la posición que llevamos en este momento, dando mérito a lo que hemos hecho”.

Molina ya observó como en la Bundesliga se regresó a la actividad oficial y ve excelente volver con protocolos a la Liga MX, en la fecha 11 el Clausura.

“El poder volver es algo que deseamos, siempre y cuando estén dadas las condiciones, temor no lo hay, estoy deseoso de volver, todos hemos sido cuidadosos y responsables y en lo personal creo que me he cuidado muy bien, he estado encerrado con la familia, he tenido necesidades básicas por cubrir, como ir por comida, pero el resto de los jugadores nos hemos cuidado bien”.

Aseguró Molina que Chivas está físicamente muy bien, porque no han aflojado el paso y está seguro incluso, sin ver cómo han trabajado los demás equipos, que están mucho mejor en este aspecto.

“En lo físico nos puede costar mucho, pero no hemos descansado nada, creo que hemos sacado mucha ventaja en eso, el proceso de adaptación, el ritmo y la dinámica de juego la tomaremos en una o dos semanas, pero fuera de eso estamos muy bien”.