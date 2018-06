Inhabilitarán a ex Tesorera y a ex director de Tránsito de Celaya

En ambos casos se inhabilitará a los ex funcionarios por seis meses efectivos, es decir, ninguno de los dos podrá ocupar cargos públicos durante este tiempo

Roberto Lira

Celaya.- El ayuntamiento de Celaya aprobó la inhabilitación de funciones a la ex tesorera Angélica María Camarena y el ex director de Tránsito y Policía Vial, Juan Antonio González Villalba, sin embargo se sobreseído las responsabilidades de los integrantes del ayuntamiento 2012-2015.

El regidor Trinidad Martínez Soto, presidente de la Comisión de Contraloría en el Ayuntamiento, informó que derivado de la auditoría integral se recibieron varias denuncias para el inicio de procedimientos que se han ido desahogando y las últimas de estas corresponden a sanciones que se impusieron a la ex tesorera municipal y al ex director de tránsito.

Explicó que la ex tesorera recibirá dos sanciones por haber realizado pagos que se realizaron sin haber integrado en tiempo de los requisitos para hacerlo, motivo por el cual se le aplicarán dos sanciones, en ambas se inhabilitará por seis meses de inhabilitación cualquier cargo público.

En este caso, aclaró que las dos sanciones no son acumulables y se aplicarán de manera paralela, es decir solo será inhabilitada por seis meses efectivos, de la misma manera se realizarán a la par de otra penalización de cinco años aprobada en octubre por no haber descontado 100 mil pesos al ex secretario del Ayuntamiento, Vicente Caracheo Gómez, que no comprobó.

En el caso de González Villalba la sanción aprobada por el ayuntamiento es la inhabilitación de ocupar cualquier cargo público, por la falta de cuidado en la custodia de las garantías que amparan las infracciones de tránsito.

Asimismo dijo que se analizaron seis expedientes contra algunos integrantes del ayuntamiento 2012-2015, los cuales fueron sobreseídos, al determinar que las conductas no se encuadran en una falta y por lo cual se considera que no hay necesidad de resolver, sino terminar anticipadamente el procedimiento.

“Si la falta, por poner un ejemplo, se cometió por no supervisar que se haya ejecutado adecuadamente el recurso, la auditoria inicia o solicita inicio de procedimiento a quien autorizó el recurso y la falta está en la ejecución, tienes que deseencuadrar o sobreseírlo”, explicó.

El edil explicó que en este caso la observación se dio en contratos con los que se adquirieron terrenos para liberar derechos de vía y algunos contratos de colaboración, contra el ex presidente o el síndico que fueron quienes firmaron los contratos.