Inhabilitan cuatro comercios por no acatar medidas sanitarias en fin de semana

Roberto Lira

Celaya.- Hasta el momento la Diócesis de Celaya no ha registrado ningún sacerdote enfermo de Covid-19, como ya se dio en la Diócesis de Irapuato. El obispo de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, señaló que es necesario que se mantengan las medidas de prevención en todos aquellos que presten algún servicio, ya sea religioso o médico.

El pasado sábado se dio a conocer que el sacerdote encargado de templo de la comunidad Valtierrilla, Salamanca, perteneciente a la Diócesis de Irapuato, fue contagiado de coronavirus por un trabajador del templo, quien falleció.

Castillo Plascencia aseguró que en la Diócesis de Celaya se continúa realizando servicios religiosos por parte de los sacerdotes y se están teniendo las medidas necesarias para no contagiarse.

“Gracias a Dios no y espero que no se manifiesten, sí están yendo a atender, queremos que vayan bien cuidados, como esperamos que estén todos los que trabajan en la salud; se quejan de que no tiene lo suficiente”, señaló.

Asimismo, reconoció la labor que realiza el personal del Sector Salud que arriesga su vida en esta contingencia por el bien común.

