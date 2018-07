Inhabilitan a Yulim Barajas por dañar el patrimonio del Imjuvi

La funcionaria, quien fue sancionada por un año, es responsable directa de las anomalías que cometía el exdirector administrativo, quien no pagó impuestos a gobierno del estado ni al federal, e hizo malos manejos en las cuentas bancarias

Nayeli García

Irapuato.- El Ayuntamiento de Irapuato aprobó por unanimidad inhabilitar por un año a Lorena Yulim Barajas Sánchez, exdirectora del Instituto Municipal de la Juventud de Irapuato (Imjuvi) por daños al patrimonio del instituto, al haber delegado responsabilidades administrativas a José Raymundo Hernández Piceno.

En sesión privada los miembros del Ayuntamiento aprobaron sancionar a Yulim Barajas, quien formó parte de la administración de Sixto Zetina Soto (2012-2015), trienio en el que fue creado el Imjuvi, y fue nombrada directora del instituto a propuesta del exalcalde.

En el expediente CM-PARA-004/17 la Contraloría Municipal resolvió responsabilidad de la exdirectora por no haber cuidado con probidad los recursos del instituto y al haber delegado la responsabilidad total de la administración financiera a José Raymundo Hernández, exdirector administrativo, quien no pagó impuestos a gobierno del estado ni al gobierno federal e hizo malos manejos en las cuentas bancarias del Imjuvi.

Aunque en la investigación su falta fue acreditada como no grave al no haber sido ella responsable directa de las omisiones, nunca denunció lo que sucedía al interior del instituto.

Las irregularidades fueron detectadas en el 2016 cuando el actual director Marcelino Da Mota despidió a José Raymundo Hernández el 16 de febrero, luego de que éste chocó un vehículo oficial en día inhábil y el cual conducía en estado de ebriedad, cuyos daños ascendieron a 16 mil 274 pesos.

Al ser despedido, el exfuncionario se llevó todos los documentos administrativos del instituto, por lo que se abrió un expediente de investigación y se detectó que no pagó impuestos estatales en el 2014 e incluso no reportó los remanentes del presupuesto anual que recibía del Municipio, bajo el argumento de que no sabía que tenía que hacerlo, por lo que el cierre financiero del 2015 fue rechazado por la Tesorería Municipal de Irapuato, misma que tuvo que pagar una multa de 2 mil 586 pesos por no haber pagado el ISR del instituto, responsabilidad de Yulim Barajas.

Aunado a ello, una de las beneficiadas del programa ‘Mujer Joven Talento 2015’, reclamó el pago de su premio de 8 mil pesos, pues el cheque que le entregó Yulim Barajas y Raymundo Hernández carecía de fondos monetarios, y al hacer un seguimiento del cheque se detectó que hubieron movimientos en cuatro cuentas bancarias, sin que exista sustento y justificación de las mismas.

Además de la inhabilitación por un año en contra de Yulim Barajas, la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Sindicatura analiza qué otras responsabilidades jurídicas pueden derivar de estas conductas.

MEJZ*