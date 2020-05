Inhabilita negocios Protección Civil

Roberto Lira

Celaya.- El titular de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropeza informó que, tras la continuación de los operativos que se realizaron este fin de semana en la ciudad, se registraron nuevos cierres e inhabilitaciones principalmente en establecimientos de venta de comida que continúan brindando servicio en el local.

Comentó que hasta el momento 16 establecimientos han sido inhabilitados para dar servicio en el sitio y seis más han sido clausurados por no atender las indicaciones que ha emitido el municipio por la contingencia sanitaria.

Denuncian desacato

Algunos propietarios de establecimientos que han acatado las medidas se quejaron de que en fondas, puestos de comida y algunos restaurantes trabajar con normalidad, a lo que el funcionario señaló que nadie tiene permitido ofrecer servicio en el lugar y quienes lo hacen están desacatando las indicaciones.

“No es que se esté permitiendo, aquí la situación es que nos estamos dando cuenta de que tipo de personas son quienes sí están participando con nosotros para el manejo de la contingencia y quienes no lo quieren seguir; el aviso está, se hizo un comunicado a nivel federal, otro a nivel estatal y otros aquí como municipio, la gente ya sabe que no puede vender en el lugar para tener comensales ahí, sea un negocio chico, mediano, grande o establecido, ambulante, semifijo, como sea, no pueden tener gente consumiendo ahí”, explicó el director de Protección Civil.

Asimismo, Ortiz Oropeza resaltó que la dirección a su cargo no cuenta con personal suficiente para verificar que todos los establecimientos al mismo tiempo, pero cuando se detectan estos lugares se inhabilitan o se clausuran.

