Inhabilita Municipio a tres exfuncionarios por 10 años

Se les responsabiliza de triplicar el costo de facturas del desaparecido taller municipal

Nayeli García

Irapuato.- El Municipio inhabilitó por 10 años a los tres exfuncionarios municipales señalados como responsables del fraude y daño al erario público por al menos 3 millones de pesos al duplicar e incluso triplicar el costo de facturas del desaparecido taller municipal, el cual fue nombrado por el alcalde Ricardo Ortiz como una ‘cueva de bandidos’.

El contralor municipal, Guillermo Patiño Barragán, recordó que la auditoría al taller inició a la par del presente trienio y fueron revisadas al menos 10 mil facturas desde los cambios de aceite hasta intervenciones especializadas de los vehículos, estando involucrados entre 35 a 40 talleres mecánicos externos.

Tan sólo en 280 facturas se detectó un daño de casi 3 millones de pesos, el monto final, fue reservado por el contralor, quien evitó en contradicciones con la denuncia penal que desde junio del 2016 interpuso el gobierno municipal por este delito.

“Efectivamente sí se detectó que hubo cantidades superiores a las facturas que se cubrían, pero también es oportuno mencionar que hubo muchas facturas que estaban en proceso de pago y en virtud de la auditoría, se determinó tomar una providencia y no se cubrieran hasta que estuvieran revisadas”, comentó el contralor.

Fueron casi mil facturas, cuyo pago fue retenido, pues algunas presentaban costos del 21% superior a los costos reales, por lo que se tuvo contacto con los propietarios o encargados de los talleres mecánicos, algunos accedieron a cambiar el costo y algunos otros no, incluso uno de ellos, demandó al Municipio por falta de pago, sin embargo, quería cobrar hasta 200 facturas dos veces.

“Los talleres que no quisieron ajustar sus facturas a precios reales ya simplemente no se les requirieron los servicios y no se les emitió el veto como tal ni el boletín, sólo se determinó que esos prestadores de servicios no eran convenientes y no se les mandó trabajo”, indicó.

Aunque el alcalde sancionó con 10 años de inhabilitación para ocupar otro cargo público a tres exfuncionarios señalados como responsables, la mujer, ya interpuso un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa para revertir la sanción municipal, por lo que será hasta dentro de dos meses que la Contraloría Municipal solicité información sobre el caso y poder cerrar el expediente o no, por lo que los nombres los mantuvo en reserva.

No obstante, durante todo el proceso, se tuvo conocimiento de que la investigación fue en contra de Jorge Serna Santa María, exdirector de servicios generales; Raúl Iván Aguirre García, excoordinador vehicular; y Marisol Irastorza Rangel, excoordinadora administrativa, todo ello sentado en el expediente CM/PRA/001/17.

