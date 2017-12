Ingresan Nina Simone, Bon Jovi y Dire Straits al Salón de la Fama del Rock and Roll

Los seis nuevos integrantes del templo del rock y de la música popular fueron elegidos en una votación en la que participaron unos 1 000 profesionales e historiadores de la música

AFP

Nueva York, EE.UU.- La legendaria Nina Simone, el grupo estadounidense Bon Jovi y el británico Dire Straits forman parte de los elegidos para ingresar al Salón de la Fama del Rock and Roll, anunció la institución.

La promoción 2018 es nuevamente muy ecléctica, y junta la exigente canción de jazz de Nina Simone con el new wave de The Cars, el gospel de Rosetta Tharpe y el rock progresivo de Moody Blues.

Publicidad

Los seis nuevos integrantes del templo del rock y de la música popular fueron elegidos en una votación en la que participaron unos 1 000 profesionales e historiadores de la música.

El público general también tuvo la oportunidad de votar y permitir que cinco artistas o grupos aparecieran en un boletín separado que se ha agregado al de los expertos.

La banda de glam metal, Bon Jovi, que tras 34 años de existencia sigue activa, fue la más votada por los fanáticos.

Conocida por sus espectaculares giras y por tener en su repertorio varios himnos pop rock como ‘Wanted Dead or Alive’, ‘You Give Love a Bad Name’ y ‘Livin’ on a Prayer’, Bon Jovi ha vendido más de 120 millones de discos, según el sitio web del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Entre los más de 2 600 conciertos de la banda, dos de los más célebres fueron sin duda los que ofrecieron en agosto de 1989 en Moscú como parte del primer gran festival de música occidental en la extinta Unión Soviética.

“Gracias por hacernos entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll. Nos tomó mucho tiempo, pero estamos allí”, reaccionó Jon Bon Jovi, el vocalista del grupo, en un video publicado en su cuenta de Twitter.

La otra figura que encabeza esta cosecha es la cantante Nina Simone (1933-2003), artista inclasificable cuyo timbre grave marcó profundamente la música moderna tanto estadounidense como de todo el mundo.

Pianista virtuosa, cantante por accidente, Eunice Kathleen Waymon -su verdadero nombre- también fue compositora y escribió varias canciones muy políticas, en las que denunció el racismo en Estados Unidos.

La elección de esta cantante con influencias de jazz, música clásica, soul y gospel es parte de un cambio paulatino iniciado desde hace unos años por el Salón de la Fama, ubicado en Cleveland-EE.UU, que busca abrirse a otros estilos musicales que el rock.

En esta apertura encaja también la elección de Rosetta Tharpe, cuya mezcla explosiva de gospel y blues ha influido fuertemente en el rock, al punto que a veces es considerada la madrina del género.

La lista de nominados este año incluía entre otros a Radiohead, Rage Against the Machine, Kate Bush y LL Cool J.

La ceremonia para introducir a estos grandes de la música tendrá lugar el 14 de abril en el Public Auditorium de Cleveland.

Para Dire Straits es la oportunidad de que se hable nuevamente de ellos, 22 años después de la separación del grupo surgido del movimiento musical londinense de pub rock de la década de 1970.

Dire Straits saltó a la fama por la elegancia de sus guitarras y el sonido inspirado en el blues y el country, con títulos como ‘Money for Nothing’ o ‘Sultans of Swing’.