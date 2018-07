Ingresa hombre con ganado a la presidencia

Luciano Figueroa entró este día al edificio del Ayuntamiento con un toro y un chivo, exigiendo al presidente y al director de Desarrollo Urbano atiendan su solicitud de derribar un muro en el camino a su rancho

Roberto Lira

Celaya.- A cuatro días de haber iniciado un planten afuera de presidencia municipal, el señor Luciano Figueroa señaló que no ha habido un acuerdo con las autoridades municipales e ingresó a los patios de presidencia municipal con un toro y un chivo para exigir atención del presidente municipal.

Desde el pasado viernes, el ganadero se instaló afuera de presidencia municipal con vacas y becerros y ahí ha permanecido hasta este día que decidió entrar con un toro y un chivo al patio de presidencia.

El manifestante se reunió con el presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, y el Director de Desarrollo Urbano. Sin embargo no hubo un acuerdo, señaló que las autoridades se quieren deslindar de su responsabilidad al permitir la construcción de una barda en el camino de servidumbre para entrar a su rancho, además que esto obstruye el paso del agua por el canal pluvial.

Asimismo, dijo que las autoridades municipales desconocen el documento que le entregó la contraloría municipal, en el que ordena a la Dirección de Desarrollo Urbano a derribar ese muro, el cual no ha cumplido.

“Hasta que no me terminen de limpiar la zanja y tiran la barda me voy a ir, por qué no tengo acceso a mi rancho, es un acceso que le corresponde al rancho Los Cuatro Potrillos, y está perjudicando a mis animales porque borraron la zanja, hicieron una barda y eso no está bien, lo hizo el delegado y Brenda, de Desarrollo Urbano, recibió dinero”, señaló.

Durante la manifestación, una señora le recriminó al señor Luciano que tuviera a sus animales todo el día bajo el sol, además le pidió que no los metiera al patio de presidencia. En respuesta, el manifestante señaló que está consciente de la afectación que está causando a la ciudadanía, pero las autoridades no le dejaron otra alternativa.

Ahora en el patio de la presidencia hay un toro y un chivo, además de los animales que permanecen afuera, y esto permanecerá así hasta que sea limpiada la zanja y la barda derribada, afirmó Luciano Figueroa.

*EZM